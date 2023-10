«Numero chiuso a Mari Pintau» 

Novità in vista nel litorale. La più clamorosa delle quali è che forse già dalla prossima estate Mari Pintau, una delle spiagge più belle e suggestive dei 26 chilometri di costa quartese, potrebbe essere a numero chiuso con ingresso a pagamento e dietro prenotazione. Un progetto già sul tavolo della Giunta, legato al piano di gestione per quella che è una zona speciale di conservazione di cui si occuperà il Comune. «Il numero chiuso è un’ipotesi cui stiamo ragionando per salvaguardare la spiaggia presa d’assalto da troppi bagnanti e auto», conferma il vice sindaco Tore Sanna. L’iter è dunque iniziato e presto potrebbe arrivare l’ufficialità.

Il nuovo Pul

Un annuncio che arriva proprio mentre ieri l’esecutivo ha approvato i primi atti del Piano di utilizzo dei litorali che prevede chioschi aperti tutto l’anno - nel tratto urbano del Poetto - più spazi per lo sport vista mare, ma anche parcheggi di scambio con bus navetta per raggiungere le spiagge più lontane e liberare la litoranea - tra Is Canaleddus e Kal’e Moru - dalla sosta selvaggia. «Entro la fine dell’anno lo adotteremo», assicura l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, «uno strumento importante per pianificare il futuro del litorale, a tutela dell’ambiente ma anche delle attività produttive».

Cosa prevede

Ma cosa prevede il Pul? Per ora ci sono gli elaborati e i rilievi stilati dal team di professionisti incaricato dal Comune, che fotografano i 26 chilometri di costa di Quartu, fra potenzialità e problemi come quello dell’erosione. E dei parcheggi oltre il litorale del Poetto. «È impensabile che ci siano lunghe file di auto in sosta lungo la strada, costituendo un pericolo per tutti», sottolinea l’assessore. La soluzione sarà un sistema diffuso di parcheggi di scambio (si sta valutando la zona vicina alla casa cantoniera di Geremeas e alcune aree di cessione nelle lottizzazioni), collegati da navette per i bagnanti diretti al mare.Un piano in continuità con Cagliari, anche se con caratteristiche diverse.

Spazio a nuove concessioni per i chioschi, in particolare oltre il Poetto dove ci sono meno servizi per i bagnanti. «Saremo comunque al di sotto del numero previsto per legge: l’obiettivo è avere sempre ampi spazi di spiaggia libera», precisa Vanini, «anche per incrementare le aree destinate allo sport e alle altre attività all’aperto, così come previsto nel progetto Poetto per il litorale urbano». Non solo, sono previsti dei «corridoi di lancio per le concessioni che offrono il noleggio di piccoli natanti da spiaggia o scuole di vela, windsurf e kite surf».

Spazio ai nudisti

Ci sarà anche la spiaggia naturista, prevista accanto a Mari Pintau, in uno spazio di fatto già utilizzato da parecchi anni dagli amanti del nudismo. Un tratto di costa riservato e con i servizi dedicati. «La richiesta è molto forte», ammette Vanini, «da parte nostra non c’è nessuna preclusione».

