Numero chiuso a Cala Luna, il prefetto convoca un vertice 

Si riunirà lunedì, alle 11.30, a Nuoro il tavolo convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi per discutere le iniziative di tutela ambientale e sicurezza pubblica nel golfo di Orosei per la prossima stagione balneare. L’iniziativa, su richiesta dell’assessore regionale dell’Ambiente Marco Porcu, fa seguito al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di agosto dopo le intimidazioni subite dalla sindaca di Dorgali, che aveva proposto di introdurre il numero chiuso per limitare gli accessi a Cala Luna. Coinvolti i sindaci di Baunei, Dorgali, Orosei, Siniscola e Tortolì, forze di polizia, Capitaneria di porto di Arbatax e Olbia, Corpo forestale, sindacato balneari e operatori.

