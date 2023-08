Numeri record per la Fiera dell’artigianato  

Bilancio positivo per il primo mese della 62esima edizione della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna a Mogoro. Inaugurata lo scorso 21 luglio, l’esposizione ha contato oltre 6.300 presenze, con una vendita di biglietti che ha superato i 18mila euro. Numeri soddisfacenti anche sul fronte delle vendite dell’artigianato sardo, che ammontano a 131mila euro: «Non dimentichiamo che rendono solo in parte il giro di affari della Fiera – commenta l’assessora al Bilancio di Mogoro, Diana Meloni – Ci sono acquisti effettuati in sede, ma anche tanti altri nei laboratori degli artigiani dopo la chiusura dell’esposizione». In un mese, sono stati venduti 420 biglietti cumulativi che hanno permesso di visitare, oltre alla Fiera, il nuraghe Cuccurada, il museo multimediale Turcus e Morus, il geomuseo Monte Arci e la casa del pane di Pompu.

