Numeri record al Torneo della Befana 

Quattro giornate di sport e amicizia suddivise per categoria. Così la società Monreale, presieduta da Patrick Porceddu, ha organizzato a San Gavino il primo torneo della Befana, che ha avuto un grandissimo successo con la partecipazione di più di 400 atleti. Le due categorie di pulcini hanno dato il via al torneo, quindi hanno giocato i giovanissimi e infine gli esordienti. L’ultima giornata del torneo è stata dedicata alla fascia dei più piccoli, con i bambini di 4 anni della propedeutica e le categorie dei piccoli amici e primi calci. «Quest’anno – dichiarano i responsabili del settore giovanile, Luca Vaccargiu e Roberto Mingoia – abbiamo voluto inserire questa manifestazione con l’intento di farlo diventare un appuntamento fisso in casa Monreale».

Grazie alla partecipazione di oltre 400 giovani atleti provenienti da Ales, Guspini, Sardara, Sestu, Villacidro e San Gavino, in tutte le giornate c’è stato un bel clima festoso e un pubblico numeroso e sempre pronto ad applaudire le diverse situazioni di gioco.

«I vincitori del torneo – aggiungono Vaccargiu e Mingoia – sono stati tutti i partecipanti, per essersi contraddistinti in modo davvero speciale attraverso lo sport, l’amicizia, il divertimento e nella bellissima condivisione dei ricchi buffet a disposizione di tutti i presenti».

La società Monreale ha dieci dirigenti, uno staff tecnico di 22 persone, un settore giovanile di 130 giovani dai 3 ai 15 anni, 30 tra giocatori e staff che ruotano con la prima squadra, 30 che partecipano al campionato amatori, altri 25/30 che fanno calcio a 5 senza campionato e un gruppo di 30 persone tra genitori e figli che vengono anche dai paesi vicini.

