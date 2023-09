«Numeri in crescita, ma ancora sottostimati»  

Produzione, spaccio, consumo. «I dati in Sardegna sono sottostimati, ma rileviamo una tendenza in crescita del mercato della droga». Antonietta Mazzette, docente di sociologia urbana dell’Università di Sassari e curatrice di due importanti saggi sul fenomeno («il terzo è in uscita a fine anno»), è la coordinatrice dell’Osservatorio sociale sulla criminalità nell’Isola. Un fenomeno in crescita, sottolinea. «Ci sono luoghi in cui questa tendenza è particolarmente evidente, come Cagliari, Sassari e Olbia, ma nessun territorio è immune».

La Sardegna, avvisa, «non solo importa droga, ma ne esporta. È una regione produttrice di marijuana, e non è un caso che questa sia al primo posto nel consumo, seguono la cocaina, l’hashish, l’eroina e tutte le droghe sintetiche». C’è poi il dato, «che dovrebbe allarmare tutti i livelli istituzionali», e cioè, «l’incremento del numero di giovanissimi coinvolti, con l’età che si sta abbassando alla preadolescenza». Il mercato della droga trova nell’Isola una prateria aperta, con una criminalità che negli ultimi vent’anni ha cambiato la sua ragione sociale. «Un passaggio chiave», sottolinea Mazzette. L’Osservatorio raccoglie i dati anche attraverso l’analisi delle sentenze del Tribunale di Cagliari. Se fino al primo decennio del Duemila il crimine era legato a omicidi, rapine e attentati; dal 2010 la produzione e la distribuzione di droga ha catalizzato l’attenzione. «Non è che gli altri reati siano scomparsi», rileva lo studio, «ma alcuni di essi possono essere considerati funzionali a questo mercato, come le rapine fatte per finanziare detto traffico». ( p.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA