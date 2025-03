«Numeri in crescita in Sardegna per ragioni geografiche e genetiche» 

«Le tiroiditi croniche autoimmuni si identificano nelle diverse varianti clinico-patologiche, rappresentate principalmente dalla tiroidite di Hashimoto (TH) che, insieme al morbo di Basedow, va a costituire l’ambito delle principali tireopatie autoimmuni (TA). Hanno una base patogenetica comune, riconoscendo fattori ambientali esogeni (fumo di sigaretta, il deficit di selenio, lo stress, la gravidanza) ed endogeni (perdita della tolleranza immunologica su base genetica, ereditaria)», annota Francesco Boi, direttore dell’Endocrinologia del Policlinico Duilio Casula di Cagliari: «In Italia sono circa 6 milioni le persone che soffrono di patologie della tiroide, tra queste prevalgono le tireopatie autoimmuni (malattie croniche, ma curabili, se correttamente diagnosticate e trattate)».«In Sardegna il trend è in crescita – prosegue – sono oltre settemila gli accessi all’anno nella struttura. Le patologie colpiscono nel 15% dei casi le donne, mentre nel 5% gli uomini. La nostra Isola, per motivi geografici e genetici, presenta un’elevata prevalenza delle malattie tiroidee, superiore alle percentuali nazionali».

«Le tireopatie autoimmuni possono causare una ridotta produzione di ormoni, definita ipotiroidismo», precisa lo specialista, «che, se non curato, può causare obesità, dolori muscolari, infertilità e malattie cardiache; mentre quando la tiroide produce troppi ormoni tiroidei si manifesta l’ipertiroidismo, che causa sintomi opposti, quali nervosismo, ansia, iperattività, perdita di peso, aritmie cardiache. Infine, è frequente riscontrare noduli tiroidei associati alle TA, che possono talora risultare tumori maligni della tiroide».

«L’endocrinologia», sottolinea per completezza il professor Boi, «attraverso un team multidisciplinare con diversi specialisti (chirurghi, anatomopatologi e medici nucleari) offre dei percorsi diagnostici e terapeutici di alta specializzazione, in grado di effettuare diagnosi precoce delle tireopatie autoimmuni grazie agli esami di laboratorio e a quelli strumentali. Inoltre è in grado di fornire terapie farmacologiche e interventistiche innovative e avanzate per la cura».