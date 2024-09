«Numeri e costi sempre in crescita» 

Secondo i dati del Programma Nazionali Esiti (PNE), pubblicato nel 2023 da Agenas, in Sardegna nel 2022 sono state impiantate 2.100 artroprotesi di anca. Antonio Capone,, direttore di Ortopedia del Policlinico Aou di Cagliari, spiega come «il numero di artroprotesi impiantate in Italia sia in continuo aumento e dopo il calo dovuto alla Pandemia di Covid nel 2021, nel 2022 si è superato il numero di 120.000 protesi all’anno». Anche in Italia questo tipo d’intervento viene eseguito prevalentemente nelle strutture sanitarie private accreditate (52%) rispetto agli ospedali pubblici (48%)».

«Questo è stato determinato in primo luogo dagli esiti della riorganizzazione dei servizi sanitari durante la Pandemia e successivamente dalla chiusura di alcuni ospedali pubblici che hanno comportato un aumento dell’afflusso dei pazienti traumatizzati nei restanti ospedali e quindi un allungamento delle liste d’attesa per questo tipo d’intervento», prosegue Capone: «Attualmente, presso il Policlinico Duilio Casula, il tempo medio di attesa per l’intervento di artroprotesi di anca è di sei mesi, e in particolare da noi vengono trattati soprattutto i pazienti più complessi per patologia e/o comorbidità, i quali non possono essere operati nelle strutture private accreditate».

«Riguardo l’intervento chirurgico di artroprotesi d’anca», aggiunge lo specialista, «si tratta di un intervento efficace ma che ad oggi presenta nel complesso (costi ospedalieri, riabilitazione, eccetera) un alto costo finanziario per il Sistema sanitario regionale. L’aumento dell’età media della popolazione, la formazione dei chirurghi, i biomateriali, l’assistenza ospedaliera integrata, la riabilitazione, gli interventi di revisione comporteranno un notevole aumento di questi costi. Considerando le attuali carenze del nostro Sistema sanitario, penso che la realizzazione anche in Sardegna di Centri regionali di Chirurgia protesica dell’Anca possa comportare, utilizzando le risorse già esistenti, un miglioramento del livello di assistenza ai pazienti. Il concentrare in questi centri le professionalità e la tecnologia potrebbe comportare minori tempi nelle liste d’attesa, minori costi per ricoveri fuori Regione e una maggiore efficacia degli interventi con minor rischio di complicanze».