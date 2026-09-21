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22 settembre 2026 alle 00:33

Numeri da record per la Mostra del pane 

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Numeri da record per la Mostra artistica del pane e del dolce, organizzata dalla Pro Loco e ospitata alla DoMusArT, quest’anno aperta in concomitanza con la festa per la Madonna della Difesa. Per tre giorni la domus di via Neghelli ha accolto espositori, artigiani, degustazioni e iniziative, con un flusso continuo di visitatori che hanno sfiorato quota 1.500. Tra le novità il ritorno delle scuole del Cortis: ieri circa 150 bambini hanno partecipato alle attività.

«Siamo arrivati alla 46esima edizione di una mostra che rappresenta un’eccellenza del territorio. Nonostante le difficoltà dell’associazionismo, questo gruppo di veterani continua a tenerla viva, con nuovi espositori e grande partecipazione. Il ritorno dei bambini è una dimostrazione di grande attaccamento», sostiene l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. Soddisfatta anche la presidente della Pro Loco, Anna Chiara Loi, dopo la serata conclusiva di ieri dove sono stati premiati i partecipanti ed è stato offerto un rinfresco con dolci tradizionali: «È andata oltre le previsioni: tanto pubblico e tanti complimenti. Siamo soddisfatti, ma consapevoli che non si finisce mai di imparare e conoscere altre realtà».

Bilancio positivo anche per le celebrazioni della Madonna della Difesa, come spiega Alberto Macaluso, giovane presidente del Comitato: «È stata un’emozione e un onore rappresentare la patrona del nostro paese. Un ringraziamento a don Elvio Puddu, all’amministrazione, al Comitato e alla popolazione: ad attrus annusu».

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