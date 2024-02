Numeri da record nel 2023 per il museo archeologico 

Il Parco storico e archeologico di Sant'Antioco ha ricevuto 102.958 visitatori nel corso del 2023.

Un record importante che porta oggi la rinnovata offerta culturale a ricoprire un ruolo di rilievo nello scenario regionale. Un parco urbano, le cui aree storiche e archeologiche non si limitano ad un'area definita e dotata di confini precisi ma si distribuiscono nel tessuto del centro storico e della periferia nord, testimonianza diretta della stratificazione millenaria della città. Una forte crescita rispetto all’anno precedente che fa registrare un 60 per cento in più. «Il risultato è frutto di un lavoro di qualità degli operatori, della direzione del parco archeologico - ha detto l’assessore Luca Mereu- e dell’amministrazione che fa di questo segmento un elemento fondamentale della propria azione». Alla consueta visita guidata, si è associata una ricca integrazione di diverse attività. «Un percorso di crescita costante e in continua evoluzione, che ci porta a sviluppare e sperimentare soluzioni sempre nuove e coinvolgenti da proporre ai nostri visitatori - ha detto la direttrice Sara Muscuso - per trasmettere e comunicare i valori del nostro importante patrimonio culturale. Il lavoro sinergico di questi anni, che vede tanti soggetti coinvolti, dalla Soprintendenza all'Università degli studi di Sassari e al fondamentale partner di gestione del Parco, la Cooperativa Archeotur, sta dando i suoi frutti e premia l'impegno profuso».

