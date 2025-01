Nulla da fare per “Vermiglio”, stravince “Emilia Perez” 

Vermiglio delude, Demi Moore commuove, Fernanda Torres sorprende e Timothee Chalamet resta a bocca asciutta come del resto l’Italia (nella da fare per “Vermiglio”): coi Golden Globes a Beverly Hills è cominciata ufficialmente la stagione degli Oscar. Quattro vittorie per “Emilia Perez”, tre per “The Brutalist”: la strada verso la notte delle stelle del 2 marzo al Dolby Theater sembra tracciata.

“The Brutalist” ha vinto per la regia (Brady Corbet), miglior attore in un dramma (un Adrian Brody in lacrime) e miglior film drammatico; “Emilia Perez” per la regia (Jacques Audiard), migliore attrice non protagonista (Zoe Saldana), migliore canzone (“El Mal”), miglior film commedia/musical e miglior film non in inglese, battendo in questo la favola montanara di Maura Delpero che resta in corsa nella long list degli Oscar: dopodomani scattano le votazioni per le nomination che saranno annunciate venerdì 17. Hanno scelto i vincitori dei Globes 350 giornalisti di spettacolo che scrivono per testate non americane: questo aiuta a spiegare i successi di “The Brutalist” (un film di tre ore e mezza con 15 minuti di intervallo) e di Emilia Perez, recitato in spagnolo e candidato ufficialmente dalla Francia.

Tante sorprese e tante delusioni: sono rimasti a bocca asciutta “Anora” e “The Wild Robot”, mentre “Conclave”, arrivato in finale con cinque candidature (una come miglior attrice non protagonista per Isabella Rossellini) ha vinto con la sceneggiatura di Peter Straughan. Il biopic “A Complete Unknown”, da tre nomination è rimasto a terra: Timothee Chalamet che canta con la voce di Bob Dylan si è consolato sbaciucchiando Kylie Jenner vestita nel Versace vintage indossato da Liz Hurley nel 1999 quando era ancora fidanzata con Hugh Grant.

Sempre in tema di musica, ha elettrizzato e si è portata a casa un Golden Globes la colonna sonora di “Challengers” e gli ex Nine Inch Nails Trent Reznor e Atticus Ross (premi Oscar per “The Social Network” e per “Soul” con Jon Batiste) hanno ringraziato il regista Luca Guadagnino per aver dato loro carta bianca.

