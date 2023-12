Nugoro Amada  Un commosso omaggio a Ruju  

Una serata da incorniciare. In un teatro Eliseo gremito e pervaso da emozioni forti, sabato notte Nuoro si è confermata la “Città dei cori”. Con una manifestazione giunta alla decima edizione, presentata da Giuliano Marongiu, il coro Nugoro Amada ha festeggiato i suoi 30 anni di attività. Il sodalizio del presidente Alessandro Deledda ha incantato con un evento curato nei dettagli. Ospiti d’eccezione, come il coro dei congedati della Brigata Alpini Julia; poi, un inedito medley per ricordare un cammino virtuoso e i direttori che si sono succeduti; infine, un video toccante, realizzato da Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, per omaggiare Banneddu Ruiu.

“Contos e Cantos de Custos Trint’annos”. Ecco il tema della rassegna “Nuoro Città dei cori”. Doveroso omaggio a un coro nato nel 1993, Nugoro Amada, grazie all’intuizione di Banneddu Ruiu. Il creatore di “Non potho reposare” scomparso nel 2017 e padre della polifonia sarda. «Sabato non c’è stata solo una rassegna di cori - dice Alessandro Deledda - c’è stata anche una parte dedicata al teatro, con una sorpresa per gli spettatori». Sì, in sala si è vista pure qualche lacrima durante la proiezione del video di Renzo Gualà. Il regista nuorese, e membro del coro Nugoro Amada, ha raccontato la favola di Banneddu Ruiu. La storia di quel bimbo folgorato dalla musica, ad appena 10 anni (nel video interpretato da Diego Moni, 8 anni.

