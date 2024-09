Nudo davanti a una donna e a due ragazzine: maniaco sessuale in cella 

Non sanno se è il maniaco sessuale che da mesi, in periferia, sta terrorizzando le donne che incrocia per strada parandosi di fronte a loro nudo dalla vita in giù. I carabinieri lo sospettano, ma il motivo per arrestarlo è stato il singolo episodio accaduto mercoledì sera, verso le 19, in via Tevere. L’uomo, che ha 48 anni e che i militari del Radiomobile già conoscevano per precedenti episodi simili, è stato arrestato da una pattuglia e rinchiuso in una cella di sicurezza.

Ieri mattina è stato celebrato il processo al Tribunale monocratico, che si è svolto con il rito direttissimo. L’arrestato ha ottenuto i termini a difesa, dunque l’udienza è stata rinviata, ma il giudice ha convalidato il provvedimento e ha rimesso in libertà il 48enne, che ha ora l’obbligo di firma.

L’episodio è avvenuto verso le 19 in via Tevere. L’uomo ha visto la donna, che era in compagnia di due ragazzine, e improvvisamente si è abbassato i pantaloni, accompagnando l’esibizione con una serie di atti sconci. La passante non si è persa d’animo e ha telefonato col cellulare al Nue (Numero unico per emergenze) uno-uno-due, che ha immediatamente inviato una pattuglia dei carabinieri. L’uomo, in stato confusionale pare per disturbi psichici di cui soffre sommati all’abuso di alcool, è così finito in manette.

