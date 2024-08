Nudisti fuori dal “confine” 

Ménage complicato tra alcuni bagnanti della spiaggia di Porto Conte e i nudisti che frequentano la Baia delle Ninfe. Quest’ultima dal 2022 è la prima spiaggia naturista autorizzata dal Comune di Alghero: 200 metri di litorale candido a cui si accede dalla provinciale 55, attraverso un breve sentiero all’interno della pineta. Il problema è semplice: capita che i frequentatori del litorale naturista tra un tuffo e l’altro, si concedano anche delle lunghe passeggiate sul bagnasciuga, suscitando l’imbarazzo e, a volte, lo sdegno, di quattro o cinque proprietari della pineta retrostante.

La lettera

«Usualmente i naturisti passeggiano nudi lungo tutto l’arenile sconfinando i limiti della concessione, dove nelle immediate vicinanze sono presenti famiglie con minori che assistono esterrefatti all’illecita esibizione delle pudenda di questi signori», si legge in una lettera di protesta inviata agli uffici comunali. «Alla richiesta dei capifamiglia di evitare il passaggio in aree non consentite e di attenersi ai limiti concessi, i naturisti rispondono prepotentemente fregandosene e continuando a passeggiare tra i bagnanti increduli e soprattutto alla presenza di bambini che rimangono esterrefatti», incalzano i firmatari dell’esposto: «Ciò che più dispiace è che le autorità cittadine, ripetutamente sollecitate, hanno omesso di verificare il mancato rispetto delle regole e di punire questi inadempienti, che peraltro hanno creato un clima di forte conflitto nella spiaggia fra bagnanti e naturisti, che sfocia regolarmente in liti e scontri fisici», avvertono.

L’associazione culturale Nudiverso è subito corsa ai ripari, aggiungendo nuova segnaletica. Pur non avendo alcun obbligo, i soci hanno preferito installare degli steccati perché fosse più evidente il confine a sud della spiaggia che, precisa il consigliere Sergio Cossu, «non è mai stata a uso e consumo del bagnante naturista, ma è aperta a tutti». Nudiverso cercherà di favorire una convivenza civile con le vicine attività di fruizione balneare, «con la nuova Amministrazione e con il Parco siamo intenzionati a riprendere la collaborazione e il dialogo, rispettando le esigenze dei nostri vicini di ombrellone».

