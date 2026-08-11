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San Vero.
12 agosto 2026 alle 00:40

Nudi in spiaggia, multe salate 

Due coppie fermate dagli agenti a Is Arenas: sanzioni per 13mila euro 

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Prendere il sole senza costume è costato una multa salata. Brutta avventura qualche giorno fa per due coppie di nudisti, intercettate durante un controllo delle forze dell'ordine che non è finito con denunce ma con sanzioni per oltre 12mila euro. A raccontare la vicenda sono gli stessi protagonisti.

Il racconto

«Come ex frequentatori della zona naturista di Is Arenas, ufficialmente autorizzata dal Comune di San Vero Milis, abbiamo deciso di abbandonarla a causa dell'ambiente torbido e dei comportamenti del tutto estranei alla filosofia e alla tranquillità del vero naturismo - raccontano - Spostandoci verso Is Arenas, abbiamo notato diversi bagnanti tranquillamente privi di costume. Chiedendo informazioni a chi era presente ci è stato assicurato che anche Is Arenas fosse una zona naturista tollerata e priva di problemi. Vedendo così tante persone nude, ci siamo fidati di queste indicazioni e abbiamo posizionato il nostro ombrellone in totale buona fede».

Dopo poco tempo, mentre le due coppie stavano passeggiando in riva al mare sono state affiancate «da tre agenti in borghese, appartenenti al reparto nautico, che si sono qualificati mostrando il tesserino del ministero. In quel momento non avevamo i documenti personali e abbiamo fornito subito e in totale trasparenza le nostre generalità agli agenti, permettendo l’identificazione in totale serenità e senza alcun tipo di disordine».

La sanzione

«La contestazione – precisano i quattro turisti – riguarda unicamente un illecito amministrativo e non una denuncia o reato di natura penale. La sanzione è stata elevata per atti contrari alla pubblica decenza. Ci è stata contestata quindi solo la presenza senza abiti al di fuori del perimetro espressamente autorizzato dal Comune. La multa, in misura ridotta, è di 3.333 euro a testa, per un totale di oltre 6.600 euro a coppia, da pagare entro 60 giorni dalla notifica».

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