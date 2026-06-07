Nudi in mezzo alla natura: «Questa è la libertà» 

Liberarsi degli abiti e dei pensieri: è questo il motto del primo “Naturist Honey Picnic”, l’evento naturista in cui, completamente nudi, i partecipanti hanno assaggiato il miele di agrumi prodotto dall’azienda agricola di Diana De Luca e Simone Muscas, alle porte di Monastir. Un’iniziativa che ha suscitato curiosità oltre i confini dell’Isola: sono arrivate più di 200 richieste, non solo dalla Sardegna, ma anche da altre parti d’Italia. L’evento nasce dalla convinzione dei suoi organizzatori che stare nudi non significa esibirsi, ma ritrovare un rapporto più autentico con sé stessi e con l’ambiente circostante.

La libertà di esprimersi

«Noi siamo naturisti da sempre», dichiara De Luca, «e ci siamo chiesti perché non creare un posto che permetta anche agli altri di praticarlo? Non esiste un luogo migliore dell’agrumeto e delle api che lavorano di fianco per ritrovare pace e tranquillità». De Luca e Muscas iniziano a praticare il naturismo nelle spiagge di Formentera, dove era abituale trovare persone con il costume a fianco a persone completamente nude. In Italia questo era più difficile, da qui l’idea di ricreare un posto tutto loro in cui le persone si sentissero libere di vivere questa esperienza senza timore o pregiudizi. «Abbiamo selezionato 18 domande, e tutti ci hanno chiesto come dovessero comportarsi. Il fatto di essere nudo non ti dà la libertà di comportarti in modo diverso rispetto a quando sei vestito. Chiunque viene qui può fare un’esperienza diversa in cui le regole di base sono sempre le stesse».

Stop ai luoghi comuni

Dietro l’iniziativa c’è una filosofia che punta a sfatare uno dei luoghi comuni più radicati: quello che associa automaticamente la nudità alla sessualità. Il naturismo non è solo assenza di vestiti, ma una condizione di benessere completo. «Stare seduti sotto un albero, ascoltare il canto degli uccellini, vedere le foglie che si muovono, le arance ancora attaccate ai rami porta la mente a liberarsi in un attimo. Quando sei svestito è più facile liberarti dai pensieri. Vorremmo che le persone percepissero questo: tu vieni qui, ti fermi e lasci parlare la natura. Quando lei parla, la tua testa è già più libera».

Lo stile di vita

L’azienda nasce due anni fa, quando De Luca e Muscas decidono di lasciare il Piemonte e trasferirsi a Monastir dopo la morte del padre di lui. Arrivano in Sardegna con i propri cani, galline e 15 arnie e decidono di aprire un’attività che rispecchiasse le loro idee e stile di vita. L’idea è ora quella di non fermarsi alla degustazione di ieri. La coppia immagina già nuovi appuntamenti da organizzare sempre nello stesso spirito: eventi musicali, incontri culturali e presentazioni di libri, sempre nel segno del naturismo e del rispetto reciproco. «La nostra speranza è che le persone ritornino a fidarsi di stare nude di fronte agli altri perché purtroppo oggi, quando ci si sveste è tutto un po’ legato alla sessualità. Qui invece non c’è nessuno che ti importuna e tu non puoi importunare nessuno».

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