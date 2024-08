Nuda e libera, in Sardegna le spiagge-paradiso 

Nudi, liberi e felici. La Sardegna è nuda e le sue spiagge sembrano nate per chi vuole riallacciare i fili tra corpo e natura. L'Isola è ritrosa, nasconde la sua bellezza, noncurante dei suoi primati: prima in Italia nel numero dei Centri di educazione ambientale, prima nel numero delle spiagge dedicate ai nudisti.

I primi

Prima la nudità era quasi un fatto d’élite: ci aveva pensato un ex ingegnere della Fiat, Gianfranco Ribolzi, nei primi anni ’60 a inventare un luogo dedicato, in Piemonte, il suo Villaggio naturista Le Betulle, lontano dai "tessili" (termine dispregiativo per etichettare chi indossa un indumento). Ribolzi, oltre a passeggiare nel suo villaggio per pochi intimi, aveva creato l'UNI, l'Unione Naturisti Italiani, successivamente era nata anche la costola sarda. L'Isola aveva risposto a modo suo: offrendo spiagge deserte e mozzafiato. Da allora le associazioni naturiste in Italia sono diventate una decina, e anche i numeri dei luoghi per la nudità sono esplosi: 8 in tutto le spiagge riconosciute in Sardegna, 25 in Italia. Ci si spoglia ovunque, anche in Lombardia e in Piemonte, lungo i fiumi. La Sardegna e la Toscana sono le regioni da primato in Italia, vere destinazioni internazionali per il turismo naturista.

Tutelati

Sergio Cossu, sassarese, ecologo di professione, attivista da sempre, consulente decisivo nella stesura, nel 2017, della legge numero 16, la nuova legge sul turismo, è attualmente uno dei soci fondatori dell'associazione culturale e no profit Nudiverso. C'è il suo zampino nell’articolo 36 della legge regionale che ha inserito la pratica della nudità, a molti sconosciuta, nel titolo 3 dei “turismi attivi”. Al 3° comma c'è scritto che «le spiagge nudiste devono essere inserite nel Pul», il piano utilizzo litorali: poche righe per blindare quelle spiagge, anche dal punto di vista della destinazione d’uso urbanistica. E la legge ha funzionato. Sassari e Arbus hanno fatto da apripista. Nell’estate 2018, sotto il sindaco Nicola Sanna, la spunta Sassari, l'unica città sarda che vanta una delibera di Consiglio sul turismo naturista. A Quartu nell’aprile scorso, dopo l’approvazione del Pul, sono previste 2 nuove spiagge naturiste, una a Is Canaleddus e l’altra a Terra Mala. A San Vero Milis c’è la meravigliosa spiaggia di Is Benas, nota come spiaggia delle conchiglie. Il sindaco Luigi Tedeschi è molto attivo in proposito, ne ha fatto una questione culturale. Paese agricolo, abituato a dedicarsi ad altro, a far cambiare idea sull’utilizzo delle spiagge ci hanno pensato i surfisti. Davanti a quel popolo multietnico e multicolorato, di capelloni e alternativi, erano tutti diffidenti. Ma la conoscenza fa miracoli: ed ecco arrivare nel 2020 la spiaggia autorizzata di Is Benas. Poco dopo è il turno della Baia delle Ninfe ad Alghero, all’interno della rada di Porto Conte e Capo Caccia. Senza dimenticare che la Sardegna può vantare una tra le spiagge nude più belle ed estese d’Europa, quella di Piscinas, istituita nel 2018 dal Comune di Arbus.

«Molta l’attenzione dimostrata in questi anni dagli amministratori e dai mezzi di comunicazione – sottolinea Pamela Deiana, presidente sarda dell’associazione nazionale Nudiverso – e in molte occasioni sono le donne a dimostrare la maggiore sensibilità verso il diritto alla libertà di praticare una nudità integrale nel rispetto delle regole e della serena convivenza civile».

Famosi nel mondo

La Sardegna si conferma terra accogliente e aperta alla crescita culturale. «In Sardegna la nudità è normale», aveva intitolato nell’estate 2023 su The Guardian WEB la corrispondente Angy Giuffrida, dopo aver visitato le spiagge dell’Isola: il suo pezzo dopo poche ore era al vertice delle classifiche delle notizie più lette in tutti paesi occidentali.

La nudità è bella ma ha anche un altro suo perché: il suo indotto sul benessere delle persone. In un mondo sempre più frenetico, intrappolati in giornate cariche di incombenze, dove il vero valore aggiunto diventa il tempo e la sua qualità, spogliarsi letteralmente di tutto e fiondarsi in una spiaggia nudi, diventa un’esperienza impagabile.

La Sardegna è anche luogo di sperimentazione di convivenza per diventare una destinazione turistica mondiale per il naturismo. «Abbiamo avuto i primi esempi di convivenza mista, nudi e non, in strutture ricettive della costa oristanese – ricorda ancora Sergio Cossu - e molti operatori turistici locali stanno dando vita a una rete sarda di strutture “Nudity Friendly”».«Ora stiamo collaborando con le università di Sassari e Cagliari», continua Sergio Cossu. Una nuova rotta, sempre tracciata da donne, parla di matrimoni nudi, come l’ultima cerimonia di Massimo e Paola a Is Benas. San Vero Milis è molto attiva: vuole avere le carte in regola per la celebrazione del vero matrimonio, ha già richieste da Canada e Australia. A Porto Ferro, nella struttura Il Baretto, l’attuale sindaco di Sassari aveva sposato civilmente una coppia, 3 anni fa. I canadesi hanno addirittura una serie televisiva sulla nudità nel mondo.

Possibile però che i pregiudizi siano solo un vecchio ricordo? E la recente polemica dietro la pineta di Mugoni, ad Alghero, in una spiaggia dedicata ma confinante con la spiaggia dei tessili? «Quando capitano situazioni un po’ critiche vengono prontamente risolte con spirito di inclusione e tolleranza - commenta Cossu – Il turista nudo è in genere rispettoso, ecosostenbile, collabora alla pulizia della spiaggia, è curioso verso le tradizioni locali, amante del buon cibo e degli eventi culturali, e rifugge dai conflitti quasi sempre». «Porto Conte è ormai un simbolo – aggiunge Giuseppe Ligios, socio algherese di Nudiverso - quando ci è stata indicata una spiaggia così centrale abbiamo apprezzato moltissimo. Una scelta che racconta di una città, Alghero, di respiro internazionale, dentro un parco protetto, accessibile. Il problema dietro Mugoni c'è stato per un breve passaggio. Ma sono casi isolati: la Sardegna è convivenza. Mai stati grandi problemi, dall’anno della legge, nel 2017, non si è mai registrata una sola denuncia.

