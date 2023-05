Nucleo industriale, ora volano gli stracci 

«Per 14 mesi sono stato il rappresentante legale del Cipor, so bene quanto è impegnativo - spiega Casu - Credo che per fare le cose bene, non se ne debbano fare troppe insieme». Di fatto quel voto che ha fatto pendere la bilancia dalla parte del delegato della Camera di commercio, nella maggioranza che governa il Comune è pesato quanto un macigno.

«Non c’è alcun attrito con i Riformatori. Il mio partito sapeva perfettamente che mai mi sarei assunto la responsabilità di far commissariare il Consorzio industriale». Andrea Casu, sindaco di Santa Giusta, chiarisce la sua posizione all’indomani della votazione che ha portato Gianluigi Carta, rappresentante degli imprenditori, alla guida dell’ente su proposta di Massimilliano Daga, consigliere comunale del Pd che fa parte del Cda del Nucleo.

L’accusa

«Per 14 mesi sono stato il rappresentante legale del Cipor, so bene quanto è impegnativo - spiega Casu - Credo che per fare le cose bene, non se ne debbano fare troppe insieme». Di fatto quel voto che ha fatto pendere la bilancia dalla parte del delegato della Camera di commercio, nella maggioranza che governa il Comune è pesato quanto un macigno.

Braccio di ferro

«Per forma mentis rispetto l’autonomia di tutti i sindaci, tra cui Andrea Casu - commenta il coordinatore provinciale dei Riformatori, Andrea Santucciu - Mi pare ovvio aggiungere che noi della coalizione eravamo e siamo a favore del nome di Giorgio Mastino». Meno diplomatica la reazione di Sardegna 20Venti, che l’idea di occupare quella poltrona la cullava dall’inizio della consiliatura.

«E’ sconfortante l’atteggiamento assunto dal sindaco di Santa Giusta, esponente del partito dei Riformatori che, in palese contrasto con quanto concordato dai suoi dirigenti - si legge in un comunicato firmato da Stefano Tunis, fondatore di Sardegna 20Venti, e dal gruppo consiliare di Oristano - forse preso da stato confusionale, ha votato improvvisamente, dopo mesi, il candidato proposto dal Pd Carta, tradendo gli accordi e andando contro il delegato del Comune di Oristano, il suo stesso partito e contro gli interessi stesso del Comune di Santa Giusta».

«Fatto grave»

Ma non è l’unico bersaglio del partito che giudica quanto accaduto «un fatto politico molto grave». Gli esponenti di Sardegna 20Venti criticano la Camera di commercio «che ha deciso di portare avanti la candidatura del proprio rappresentante, titolare di un’azienda che ha sede nell’area del Consorzio, nonostante fosse sostenuto solo dal rappresentante del Pd». Nel mirino anche la Provincia. «È preoccupante che a marchiare questa operazione sia stato l’Ente attraverso un commissario che, in teoria, non avrebbe dovuto esercitare un ruolo politico».

