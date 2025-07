Nucleare, Sardegna contro il ddl del Governo 

La Regione ha espresso parere negativo sul disegno di legge delega del Governo in materia di “energia nucleare sostenibile”. L’ha fatto ieri in sede di Conferenza delle Regioni, denunciando con forza il mancato recepimento delle proposte emendative avanzate dai Coordinamenti tecnici e l’assenza di un reale coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale. «Una forzatura istituzionale e una rinuncia a ogni visione pianificatoria pubblica», ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, «la Regione non può accettare che su questioni così rilevanti si escludano i territori dalle scelte, né può condividere un impianto normativo che lascia l’iniziativa ai privati su temi di sicurezza e salute collettiva». Il disegno di legge presenta numerose criticità sostanziali e procedurali, tra cui, sottolinea Laconi, la possibilità che i criteri di localizzazione dei nuovi impianti e dei relativi depositi di scorie possano essere definiti sulla base delle istanze dei soggetti proponenti privati, anziché mediante mappature e valutazioni preventive concordate con le Regioni. Ieri la Conferenza delle Regioni ha accolto la proposta del presidente Fedriga di un parere favorevole. La Sardegna ha mantenuto ferma la propria posizione contraria, insieme alle Regioni Toscana e Umbria.

RIPRODUZIONE RISERVATA