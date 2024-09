Nucleare, l’ex Convento si tinge di rosso 

Ex Convento dei Cappuccini illuminato di rosso per dire no alle armi nucleari. Anche Quartu ha aderito alla campagna promossa da Croce rossa italiana e Anci per ribadire l’importanza di un mondo libero dalla minaccia atomica.

«Nell'attuale contesto geopolitico internazionale», si legge nel documento inviato dall’Anci e dalla Croce rossa ai Comuni, «la tendenza generale verso una nuova corsa agli armamenti e il rischio crescente che vengano nuovamente utilizzate le armi nucleari rendono sempre più necessari sforzi congiunti per invertire tale tendenza e rafforzare il tabù contro l'uso di questi rovinosi mezzi. Mantenere alta l'attenzione sulle loro catastrofiche conseguenze umanitarie e, di conseguenza, sulla necessità della loro totale eliminazione è dunque una priorità collettiva». Appello a cui il Comune ha aderito scegliendo la struttura di via Brigata Sassari, che la sera di giovedì si è vestita di rosso.

