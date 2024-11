Nubifragio, strade come torrenti 

Due ore di paura e tensione ieri pomeriggio a Orosei per un violento nubifragio che ha allagato le strade della parte più a valle del centro abitato. La pioggia che da alcuni giorni cade in tutta la Baronia, se da una parte ha avuto gli effetti benefici di andare a spegnere la grande sete del territorio, ieri ha fatto riemergere anche l’aspetto sempre meno raro degli eventi calamitosi provocati dal cambiamento climatico. A partire dalle 15, sul paese si è abbattuto un autentico diluvio che in poche decine di minuti ha inondato le strade della parte più bassa del centro abitato.

La sindaca

L’acqua arrivata a catinelle ha fatto pensare al peggio tanto da costringere la sindaca Elisa Farris a mobilitare la Protezione civile locale che ha dovuto fare un lavoro immane per far fronte ai disagi che si stavano presentando sempre più pesanti. «Fortunatamente l’intensità delle precipitazioni si è affievolita proprio quando la situazione sembrava stesse per precipitare - ha raccontato la prima cittadina - un’ora e mezzo di pioggia ha fatto riecheggiare le inondazioni di qualche anno fa».

Strade diventate fiumi in piena e traffico quasi in tilt.

Alunni bloccati

La situazione più a rischio si è avuta in via Santa Veronica, la strada su cui si affacciano il palazzo civico e le scuole elementari. Qui all’ora della chiusura delle lezioni gli alunni sono rimasti bloccati all’interno del caseggiato. I genitori, giunti in auto per ritirare i figli, non potevano assolutamente avvicinarsi all’uscita della scuola.

«Grazie all’intervento degli agenti della polizia locale e dei barracelli - ha proseguito la sindaca Farris - siamo riusciti a farli sfollare, dividendoli a piccoli scaglioni. Pian piano così hanno potuto raggiungere i rispettivi genitori e rientrare così nelle loro abitazioni».

Al palazzo municipale fino a tarda sera non era giunta nessuna segnalazione di allagamenti o di danni per quanto riguarda le abitazioni.

«Stiamo comunque monitorando la zona anche perché - conclude Elisa Farris - ci sono molte case estive in questo momento disabitate e per le quali non essendoci i proprietari non è possibile avere notizie». Insomma, bisognerà attendere le prossime ore per fare il quadro definitivo delle conseguenze provocate dall’improvvisa e per fortuna breve bomba d’acqua.

