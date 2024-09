Venti minuti di pioggia e di paura nel primo pomeriggio di ieri nel Cagliaritano. A Pirri la solita beffa, con via Italia trasformata in un fiume in piena, con danni pesanti per residenti e commercianti. Inutili le opere di prevenzione. All’aeroporto di Elmas la violenza del temporale ha provocato il distacco di un controsoffitto accanto a una delle zone passeggeri: momenti di paura. Disagi anche a Quartu, Monserrato e Sestu. In pochi minuti sono caduti venti millimetri di pioggia.

