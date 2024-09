Nubifragio in Toscana Nonna e nipote travolti dalla piena 

PISA. Li stanno cercando da un giorno ma della nonna Sabine e di suo nipote Noah, di appena 5 mesi, non c'è traccia. Lunedì sera intorno alle 21 l'onda di piena del torrente Sterza, che scorre tra le colline di Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, li ha travolti e trascinati chissà dove. Salvi il padre, la madre e il nonno del bambino, perché hanno avuto il tempo di aggrapparsi ai pilastri del porticato della casa e agli alberi. Sono di Monaco di Baviera e da una decina di giorni in vacanza in Toscana.

Le ricerche sono condotte da oltre cento persone tra vigili del fuoco, squadre di pubblica assistenza e Croce rossa. Impegnati anche droni e l'elicottero dei pompieri oltre alle unità cinofile. Si cerca anche più a valle, alla foce del fiume Cecina di cui lo Sterza è affluente. La pioggia incessante lunedì ha imperversato per tutta la valle, al confine tra le province di Pisa e Livorno, ingrossando fiumi e fossi in poche ore. Quando l'acqua ha invaso la casa affittata nel podere vicino allo Sterza, fuori era già buio pesto.

Da quanto ricostruito, la famiglia tedesca ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco ma le difficoltà della lingua e le comunicazioni a singhiozzo hanno reso tutto molto più difficile. È caduta la linea e pochi minuti dopo nonna e nipote sono stati travolti dalla corrente fortissima dell'ondata di piena e trascinati via.Tra le province di Pisa e Livorno, in 6 ore, su un fazzoletto di territorio di alcune decine di chilometri quadrati sono caduti fino a 226 millimetri di pioggia, più di quanto si registri nel mese più piovoso.

