Nubifragio in Lombardia, donna schiacciata da un albero 

È di una vittima e diversi feriti il bilancio della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nel primo pomeriggio di ieri in Lombardia. Milano, Varese e Monza-Brianza sono state le province più colpite. Una donna di 58 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero, caduto a causa del forte vento. La tragedia a Lissone, in provincia di Monza Brianza, intorno alle 16. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, un'ambulanza e un'automedica, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. A Monza, i poliziotti hanno salvato una 64enne che rischiava di annegare in un sottopasso. Centinaia le richieste di aiuto ai vigili del fuoco, anche per liberare diversi automobilisti intrappolati nelle loro auto nei sottopassi allagati o travolti da alberi caduti.

Il maltempo che si è abbattuto soprattutto nella zona di Milano, Monza e del Varesotto, ha causato disagi anche alla circolazione aerea: il volo Delta Air Lines, partito da Milano Malpensa e diretto a New York è stato dirottato su Roma-Fiumicino dopo essersi imbattuto nel nubifragio dopo il decollo. Come ha comunicato la Delta Airlines l'aereo, «un Boeing 767-300ER ha dichiarato un'emergenza generale». Il velivolo, «ha subito alcuni danni in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale». Nella zona industriale di Arconate, tetti scoperchiati, aziende danneggiate, auto distrutte. Il comune di Canegrate è stato colpito da una tromba d'aria accompagnata da grandine. Alberi caduti e tetti scoperchiati in diversi centri. E proprio a causa di alberi caduti sulle rotaie, Trenord ha chiuso le stazioni di Monza e Gallarate, con ritardi sull’intera rete. A Milano città è rimasta chiusa per un paio d'ore la tratta della Metro 2 di Milano tra Vimodrone e e Cernusco e alcune strade sono state chiuse, anche a causa di alberi caduti che hanno danneggiato tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi di Atm.

Per oggi, intanto, resta l'allerta arancione in buona parte della Lombardia, ma anche in Veneto. Allerta gialla sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Marche, su parte dell’Emilia-Romagna e sui restanti settori della Lombardia.

