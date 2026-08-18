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Aritzo.
19 agosto 2026 alle 00:44

Nubifragio di Ferragosto, danni a strade e case  

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Aritzo fa la conta dei danni dopo il nubifragio di Ferragosto, fra strade rurali distrutte, danni ad abitazioni e tratti della Cossatzu-Tascusì invasi da pietre e fango. Decine di allevatori sono impossibilitati a raggiungere gli ovili a Monte Cresia. Grande impegno di Comune e barracelli, attivi in vari sopralluoghi. «I danni - dice il sindaco Paolo Fontana - ammontano a svariate migliaia di euro. L’acqua e la grandine hanno distrutto tutto ciò che hanno trovato sul loro cammino, creando enorme caos nel giorno della sagra della carapigna». Se il ritorno del sole ha salvato gli spettacoli musicali e scongiurato la fuga dei turisti, non è andata diversamente alle famiglie del rione di Giaria. «Alcune abitazioni - dice Fontana - sono state invase dal fango che ha danneggiato arredi ed elettrodomestici. Nonostante le continue segnalazioni, dalla statale 295 e dalla Cossatzu-Tascusì, le acque spesso arrivano fino al paese». Fontana ringrazia vigili del fuoco di Sorgono e Protezione civile di Meana Sardo: «La Regione non ha ancora formalizzato la nascita della sezione locale della Protezione civile che avrebbe potuto agire subito. Interverremo nelle strade rurali e in quelle urbane dove gli operai hanno già ripulito griglie e caditoie, è importante che Provincia e Anas accelerino la messa in sicurezza».

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