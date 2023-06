Nubifragi e danni nel nord dell’Isola 

Anche oggi – spiegano dall’Ufficio meteo di Decimo – ci sarà una condizione di relativa alta pressione al suolo con una circolazione ciclonica in quota, che determina una spiccata instabilità nelle ore pomeridiane e serali nelle zone interne e vicino ai rilievi. Dunque, cielo inizialmente poco nuvoloso con progressivo aumento nel corso della mattinata e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale dal pomeriggio fino a sera, con fenomeni più intensi nel settore centro-settentrionale. Domani si prevedono precipitazioni più diffuse e localmente più intense. Temperature stazionarie o in lieve aumento, venti deboli variabili salvo locali rinforzi nelle aree temporalesche, mari generalmente poco mossi. Da martedì questi fenomeni inizieranno ad attenuarsi.

Ieri a Macomer, Bosa e Bonorva si sono registrati pesanti disagi a causa dei forti temporali, due persone hanno rischiato di essere trascinate da fango e detriti, quadro difficile in diversi comuni del nord dell’Isola, allagamenti anche nell’Oristanese, a Ollastra. La Protezione civile ha diramato un altro avviso giallo di criticità ordinaria per rischio idrogeologico, oggi da mezzogiorno alle 21.

Oggi, domani e fino a martedì la situazione meteo in Sardegna rimarrà pressoché invariata: mattinate più o meno soleggiate e aumento della nuvolosità nel pomeriggio, con precipitazioni di varia intensità. È così da inizio settimana, e continuerà per almeno altri quattro giorni.

Gli esperti

Marghine e Planargia

L’inizio della statale 129 per Bosa ieri è stata devastata dal maltempo e chiusa al traffico. I sottopassi ferroviari, all'ingresso e all'interno della cittadina sono stati allagati, così anche numerosi scantinati e case del centro storico e del corso Umberto. Sono esplosi i tombini e la circolazione è diventata in poco tempo impossibile. La strada per la Planargia, sotto i ponti ferroviari (Sos pontes de Bosa), è diventata un fiume in piena. È esondato un ruscello e l'acqua ha fatto saltare l'asfalto. È il bilancio di tre quarti d'ora di inferno. Una bomba d’acqua, a detta di molti mai vista a Macomer. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco hanno operato senza sosta per diverse ore in più fronti. Interventi prevalentemente per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti.

Logudoro

«Per favore non mettetevi in viaggio sulla Bonorva-Bono. Le strade sono inondate». È il sindaco Massimo D’Agostino a lanciare l’allarme sui social ieri pomeriggio. Nello stesso istante padre e figlio chiusi in macchina sul tracciato che porta a Sant’Andrea Priu hanno rischiato di essere trascinati da un fiume di fango e detriti. Per fortuna sono riusciti a salvarsi. Vicino alla chiesa di Santa Lucia il Rio Mannu si è ingrossato a tal punto da attraversare la strada della Piana.

Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno dato una grande mano alle famiglie rimaste isolate proprio perché le carreggiate si erano trasformate in fiumi in piena. Alcune persone sono state trasferite in elicottero in zone più sicure. (f.o. e c.fi.)

