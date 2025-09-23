VaiOnline
Maltempo.
24 settembre 2025 alle 00:43

Nubifragi al Sud Ischia sommersa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli. L’Italia resta sotto la sferza del maltempo: da Milano fino alla Sicilia, l’inizio dell’autunno porta piogge torrenziali e nubifragi che si vanno via via spostando da nord a sud. I danni maggiori a Ischia, dove una bomba d’acqua ha allagato le strade sommergendo le auto. Dodici in tutto le regioni interessate dall’allerta meteo, con il maltempo che colpirà anche oggi, soprattutto lungo il versante tirrenico dalla Toscana al Lazio, fino alla Campania e localmente in Sicilia. A Milano dopo l’esondazione del Seveso si fa la conta dei danni, sono 50 mezzi impiegati per togliere acqua e detriti dai binari e consentire il passaggio dei tram. Rimanendo al nord, non c'è traccia della turista tedesca dispersa nella notte di domenica nel campeggio di Lago Isola, nell’Alessandrino, mentre fuggiva dal camper investito dall’acqua.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto