Nubifragi al Sud Ischia sommersa 

Napoli. L’Italia resta sotto la sferza del maltempo: da Milano fino alla Sicilia, l’inizio dell’autunno porta piogge torrenziali e nubifragi che si vanno via via spostando da nord a sud. I danni maggiori a Ischia, dove una bomba d’acqua ha allagato le strade sommergendo le auto. Dodici in tutto le regioni interessate dall’allerta meteo, con il maltempo che colpirà anche oggi, soprattutto lungo il versante tirrenico dalla Toscana al Lazio, fino alla Campania e localmente in Sicilia. A Milano dopo l’esondazione del Seveso si fa la conta dei danni, sono 50 mezzi impiegati per togliere acqua e detriti dai binari e consentire il passaggio dei tram. Rimanendo al nord, non c'è traccia della turista tedesca dispersa nella notte di domenica nel campeggio di Lago Isola, nell’Alessandrino, mentre fuggiva dal camper investito dall’acqua.

