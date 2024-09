Nubi sull’Ursula bis fra tempi stretti e mugugni per Fitto 

Trovato l’equilibrio fra Paesi membri e composta la squadra per il governo dell’Ue, dalla settimana prossima il lavoro di Ursula von der Leyen riparte ed entrerà in quella che può rivelarsi la fase più delicata, le audizioni parlamentari dei commissari designati.

Mandato in scadenza

La presidente punta a fare in fretta e il via libera ottenuto giovedì sera dai governi dei 27 le ha fatto da sponda: avere una Commissione pienamente in carica dal primo novembre, a Palazzo Berlaymont, non è reputato un obiettivo impossibile. Ma non facile: qualsiasi intoppo nell’iter parlamentare mette a rischio l’agenda e porterebbe ad avere le audizioni a metà ottobre e il voto della plenaria alla Commissione subito dopo. L’eventuale bocciatura di un commissario da parte delle commissioni del Parlamento europeo, poi, farebbe certamente slittare il completamento dell’iter al primo dicembre. E per von der Leyen sarebbe un problema, visto che il mandato dell’attuale Commissione scade proprio il 31 ottobre. Ci sarebbe un mese di vuoto governativo, proprio mentre negli Usa si tengono delle elezioni che a Bruxelles ritengono cruciali per i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico.

Il “modello Venezuela”

La strada quindi è stretta e c’è innanzitutto un punto politico, sul quale la strategia di von der Leyen si scontra con quella di tutti i partiti della sua maggioranza a parte il Ppe: il ruolo di Raffaele Fitto e quindi dell’Italia. La presidente della Commissione non ha alcuna intenzione di isolare il governo di Giorgia Meloni, con la quale ha ottimi rapporti, e l’assegnazione della vicepresidenza esecutiva a Fitto rispecchia la volontà di tenere Roma a bordo. E con la posizione di von der Leyen coincide perfettamente quella del Ppe, che all’interno dei Conservatori considera le delegazioni italiana, ceca e belga quelle con cui un dialogo è percorribile. D’altra parte la composizione dell’Eurocamera consente maggioranze variabili. Un esempio che non è passato inosservato nelle scorse ore è stato il voto sul Venezuela: a Strasburgo: la risoluzione che riconosce González Urrutia come presidente legittimo è stata approvata grazie al voto di Ppe, Ecr e Patrioti.

La frenata a sinistra

Nulla esclude che, nell’esame ai commissari designati, l’asse possa ricomporsi di fronte alla trincea di Socialisti, Liberali e Verdi. Non a caso nel centrosinistra europeo il nervosismo è evidente. «La Commissione che von der Leyen ha proposto è sensibilmente diversa dal programma che aveva presentato: la mia opinione è che, se questa rimarrà la squadra, non sia votabile per i socialisti», ha avvertito l’eurodeputato Pd Brando Benifei sul Manifesto. E in un’intervista a La Stampa la presidente del gruppo S&D, Iratxe Garcia Perez, ha definito «non positiva» la scelta di dare una vicepresidenza esecutiva a Fitto, che «dovrà dire se condivide le linee guida negoziate dalle forze pro-Ue o se invece sostiene la linea di Ecr. Dovrà chiarire la sua posizione e i suoi impegni. Eppure c’è una trattativa silente che va avanti. I Socialisti potrebbero ottenere l’inserimento nominale del dossier Lavoro tra quelli assegnati alla vicepresidenza di Roxana Minzatu. Ma dentro loro famiglia le sensibilità sono diverse, con i francesi e i tedeschi tra i più scontenti e il Pd in bilico tra la difesa di un commissario italiano e l’irritazione per l’allargamento della Commissione a destra.

