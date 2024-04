Nubi in Consiglio sul futuro della Somica 

La città di Carbonia ha ancora bisogno della società partecipata Somica che si occupa prevalentemente delle manutenzioni in diversi settori, tra cui verde pubblico, edifici comunali, scuole, cimitero e altro? Questa è la domanda emersa durante l’ultima seduta di Consiglio comunale a seguito di una mozione presentata da Diego Fronterrè.

Il dibattito

L’esponente della lista “Pietro Morittu sindaco” dopo aver ricordato che a fine 2023 «la Somica. ha subappaltato i lavori per il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale» e che questa scelta «è la conseguenza dell'importante diminuzione del personale» ha chiesto al primo cittadino di «rendere noto quali azioni e quali programmi si intende mettere in atto per ridare alla società l'efficienza di un tempo». Si è aperta quindi una discussione tra le diverse anime del Consiglio.

Matteo Sestu di Sinistra Futura afferma: «Ho il sospetto che la società in house possa essere vista più che come una risorsa da utilizzare come qualcosa che impedisce le manutenzioni in città. Secondo me, invece, è una risorsa che andrebbe sfruttata molto di più. Sono curioso di vedere nei fatti qual è l’idea politica della Giunta». Anche Giacomo Guadagnini del Pd , che in passato è stato per diversi anni amministratore unico della partecipata comunale, è fortemente preoccupato per il futuro della società: «Oggi le manutenzioni in città pagano il prezzo della riduzione del personale della Somica. Se Carbonia è più brutta lo si deve proprio alla carenza delle manutenzioni. La gestione nei cinque anni a maggioranza Cinque Stelle è stata fallimentare e non aver sostituito subito l’amministratore unico da loro nominato non ha aiutato. Si è persa la professionalità che era riconosciuta da tutti e a tal proposito ricordo che era considerata tra le prime tre società in house in Italia. È necessario con urgenza mettere in piedi un nuovo piano di assunzioni a tempo indeterminato».

Gianluca Lai del M5S, che nella scorsa consiliatura era vicesindaco, se da una parte è certo che «la società in house serve e va rinforzata, anche con nuove assunzioni», dall’altra rimanda le accuse al mittente rivendicando i meriti della gestione precedente.

Il Comune

Il sindaco non ha dubbi sulla sua utilità: «Rimane una società importante per la città, tant’è che stiamo implementando le risorse a suo favore e verranno rimodulati nuovi interventi che le garantiranno nuove attività. La società ha predisposto un piano assunzionale che prevede l’ingresso, in diverse modalità, di nuovo personale. Sarà nostro compito provvedere alla sostituzione del personale che andrà in pensione. Stiamo studiando, inoltre, strumenti tecnici per garantire per mezzo di Somica la realizzazione di nuovi servizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA