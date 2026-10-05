Nube di fumo sulla città: discarica in fiamme nelle colline di sterili 

Una colonna di nero visibile dal centro e da diverse parti di Carbonia, si è sollevata nella mattinata di ieri sopra le colline di sterili (scarti di lavorazione della grande miniera di Serbariu che venivano trasportati con la teleferica ), a ridosso di via Nazionale, tratto urbano della statale 126..

Ad andare a fuoco dei pannelli di compensato e altri rifiuti ben nascosti dietro alcune piante in un'area non facile da raggiungere nell'area sud della collinetta. Fiamme che sono di sicura origine dolosa, magari per nascondere elementi riconducibili a chi ha gettato o commissionato lo smaltimento abusivo di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma, che hanno dovuto operare per parecchio tempo per avere la meglio sulle fiamme anche per la presenza di diverso materiale altamente infiammabile e inquinante. Fortuna ha voluto che il vento fosse lieve.

Purtroppo non è la prima volta che Carbonia deve fare i conti con incendi di discariche, esempio principale l'area di Caput'Aquas a ridosso della vecchia stazione FS di Barbusi, e recentemente anche nelle periferia Nord della città a ridosso dei palazzoni area di via Dalmazia Nord dove una discarica in parte autorizzata ha fatto si che in tanti gettassero rifiuti di ogni genere per poi essere incendiata lo scorso mese di agosto. Discariche che in città non mancano ne nel semicentro che in periferia, proprio come sulle colline degli sterili dove basta fare un giro passando anche dal ponte in ferro del Cammino minerario di Santa Barbara: si può vedere da subito come sono diversi i punti dove nel tempo sono stati scaricati inerti, ma non mancano pneumatici e altri rifiuti. Proprio ieri durante un piccolo sopralluogo è stata individuata un'altra discarica nel versante nord dove si può trovare di tutto, persino alcuni bidoni della raccolta differenziata con tanto di codice identificativo che potrebbe ricondurre a chi ha smaltito o commissionato lo smaltimento. Il comandante della Polizia locale Andrea Usai, fa sapere che «verranno effettuate delle indagini per provare a individuare a chi ha scaricato abusivamente questi rifiuti». «Enesima prova che queste discariche se non vengono rimosse prima o poi verranno incendiate, -dice Albano Salis di Marevivo - bisogna far si che questo fenomeno venga contrastato seriamente con tutti i mezzi».

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