Nozze sardo-tedesche in riva al mare 

Il rumore delle onde che si infrangono nella battigia, fedi nuziali, lo spettacolo del Poetto davanti alla Sella del Diavolo, e due innamorati: lui Yusuf, di nome, Kadagan, di cognome, 38 anni nato in Germania e di origini turche. Lei Maria Ledda, di Cagliari, da 10 anni emigrata n Germania dove lavora in fabbrica, col sogno di tornare a vivere in città. Poi i tanti bagnanti che affollavano la spiaggia che prima hanno partecipato alle nozze, poi hanno inondato i social con le foto dell’evento.

Poco prima delle 16 l’arrivo della sposa vestita con un classico abito bianco con strascico che, percorrendo la passerella di legno si avvicina allo sposo in completo di lino color avorio che la attendeva ad un altarino sotto un gazebo ornato di fiori bianchi e colorati. Ad accoglierli, con la fascia tricolore, Stefania Loi (consigliera comunale di FdI) che ha celebrato le nozze.

Il Poetto è solo una delle 14 location scelte dal Comune per celebrare matrimoni e unioni civili all’aperto.

