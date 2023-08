Nozze nuragiche sulle colline della Marmilla 

Ville, borghi, dimore storiche, resti archeologici e antiche civiltà: la regione della Marmilla è ricca di luoghi da sogno, perfetti per ospitare matrimoni indimenticabili. Nei suoi numerosi borghi, si trovano scenari ideali che fondono storia e cultura, incorniciati da paesaggi da cartolina. Alcuni scelgono di celebrare il loro matrimonio in Sardegna nonostante vivano all’estero e c’è chi ha avuto la fortuna di incontrarsi nell’Isola e ora ritorna per pronunciare il fatidico sì.

Dall’estero

Presso il nuraghe di Genna Maria di Villanovaforru, Alessandro e Graziano, Alessio e Silvia, Enrico e Valeria hanno scelto di unirsi in matrimonio. «Nonostante viviamo a Londra, siamo appassionati della storia e della cultura sarda», raccontano Giulia Perinozzi e Giuseppe Scriva, originari di Cagliari. «Abbiamo voluto celebrare il nostro matrimonio in un luogo simbolico e intriso di storia: un autentico nuraghe nell’entroterra. I nostri ospiti, soprattutto quelli non sardi, ne sono stati affascinati». Dal 2016, Eliana Tatti è la delegata ufficiale per matrimoni e unioni civili a Villanovaforru: «È incredibilmente speciale partecipare a un momento così importante nella vita delle coppie. Condivido spesso le loro emozioni». Dall’altra parte della Marmilla si erge il complesso nuragico Su Mulinu, a Villanovafranca. Un gigante che domina la vallata del rio Mannu. Anna Vacca, genovese e Paolo Gallina, brianzolo, si sono conosciuti tre anni fa a Tortolì, mentre facevano paracadutismo. Da quel momento non si sono più separati e dopo due anni tra Genova e Seregno, hanno preso la decisione di trasferirsi a Villanovafranca, luogo di origine di Anna: «Avevamo visitato tantissime volte il nuraghe Su Mulinu. Grazie alle guide di Salvatore Mura e al consiglio del sindaco Matteo Castangia, ci siamo sposati in un simbolo ricco di tradizione, misticismo e storia, che per noi era il massimo a cui aspirare».

«Luogo simbolo»

A Ussaramanna il Monte Granatico e il Nuraghe San Pietro, mentre Tuili offre la sua Giara e la sua preziosa Villa Asquer. A Genuri ci si sposa nel Parco e Nuraghe San Marco e a Turri nel Parco degli Ulivi. Siddi ne celebra tanti presso la tomba di giganti Sa Domu e s’Orku. Le sue pietre verticali e la sua atmosfera carica di storia crea un’ambientazione magica e romantica. Tra qualche giorno si uniranno in matrimonio Sara Aru e Fabio Achenza: «Mi è sempre piaciuta l’idea di un matrimonio nuragico e questo luogo ci rappresenta simbolicamente e culturalmente» . Tuttavia a Siddi è possibile sposarsi anche nel nuraghe Sa Fogaia oppure, per coloro che cercano un ambiente più moderno e contemporaneo, c’è l’ex Ospedale Managu ora trasformato in un elegante spazio per eventi.

RIPRODUZIONE RISERVATA