Nozze nel nuraghe, la prima volta di Eleonora e Cristian  

Il nuraghe Piscu di Suelli è uno dei monumenti preistorici della Sardegna più conosciuti nel settore del turismo archeologico e non solo. Una risorsa importante per l’intera Trexenta che, non smettendo mai di stupire, è diventata la location del matrimonio di Eleonora Pasci e Cristian Corda, giovani sposini di Senorbì che hanno deciso di pronunciare il fatidico sì all'ombra del nuraghe.

L’atmosfera è da sogno: il cielo che si appresta al tramonto, i campi di grano, il silenzio della natura. E candide cascate di petali, con un prezioso allestimento di rose rosse davanti al complesso nuragico caratterizzato dal particolare architrave in pietra rossa. A celebrare il matrimonio, davanti ai familiari degli sposi e una folla festante di amici e parenti, è stato il sindaco Massimiliano Garau, tra i primi a credere senza riserve al fascino suggestivo della location da sfruttare in chiave turistico-romantica appunto per i matrimoni.

Le nozze di Eleonora (31 anni) e Cristian (40 anni) non sono passate inosservate in Trexenta, con le immagini e i video pubblicati in diretta sui social dai tantissimi invitati. Una pubblicità indiretta per il nuraghe situato all'interno del parco archeologico di Suelli (di proprietà comunale dal 1982), ben visibile anche dalla Statale 128 in direzione Mandas. «Senza dubbio il Piscu è attualmente il monumento maggiormente rappresentativo della civiltà nuragica della Trexenta, nel territorio assume una posizione strategica e di controllo sulle fertili vallate circostanti», sottolinea Garau. (s. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA