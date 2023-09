Nozze Ita-Lufthansa, traguardo entro l’anno  

Nel giorno in cui l’istrionico ceo di Ryanair, Michael O’Leary, spara a zero sul decreto prezzi italiano e sugli acerrimi nemici di Berlino, il dialogo tecnico a Bruxelles per portare il matrimonio tra Ita e Lufthansa al traguardo finale entro l’anno non si arresta. Le due compagnie sono state chiamate a rispondere a una miriade di domande, nell’ordine di un centinaio, per un esame «particolarmente approfondito» al termine del quale sperano in un risultato positivo anche a costo di rinunciare a qualche slot.

Il dossier

Mentre il gruppo tedesco è in pressing per fare presto, il lavoro negli ambienti Ue si concentra su tutti i possibili impatti sul mercato: slot, rotte, staff, prezzi dei biglietti in prima linea. Con il proposito delle due parti di sciogliere i nodi principali del dossier entro il mese e passare alla notifica ufficiale che darà il via all’istruttoria vera e propria. Una procedura «normale» per un’operazione considerata di «grande impatto» sul settore, osservano a Bruxelles. Una considerazione dalla quale i servizi dell’antitrust Ue sono partiti per porre ai due vettori via via quesiti, richieste di chiarimenti e delucidazioni in gran numero.

I nodi

In questo caso, sotto la lente sono in particolare le rotte e gli slot sovrapposti delle due compagnie, i rischi di monopolio e duopolio soprattutto negli principali hub - dai due italiani Linate-Fiumicino passando ai tedeschi Francoforte-Monaco, fino alle tratte nord Atlantiche -, la garanzia di discontinuità economica tra Alitalia e Ita anche nello staff, il pericolo di un aumento dei prezzi.

Tutte criticità che, nella visione del rivale O’Leary, sono destinate a riversarsi sul mercato aiutando «il turismo tedesco» e che, pertanto, richiedono perlomeno «una ridistribuzione degli slot per aumentare la concorrenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA