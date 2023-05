Nozze Ita-Lufthansa,  la firma slitta ancora «Ma l’accordo si farà» 

«I colloqui con il governo italiano per una partecipazione e acquisizione di Ita Airways sono ben avviati», assicura il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, durante l’assemblea generale degli azionisti del gruppo. Spohr ha ricordato come Ita Airways non vada confusa con Alitalia essendo stata creata solo nel 2020 ed essendo ora posizionata in modo efficiente con un personale e flotta più limitata. «Crediamo che una volta che l’accordo sarà stato raggiunto e tutte le autorizzazioni ottenute Ita Airways possa avere ottime prospettive come parte del gruppo».

Intanto si avvicina il “d-day”. Venerdì la nuova compagnia di bandiera, nata dalle ceneri di Alitalia, dovrebbe fare il suo ingresso nell’universo Lufthansa. Ma non si escludono nuove proroghe. Scade infatti il 12 maggio il termine della trattativa in esclusiva tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza della newco al gigante tedesco. In origine il periodo di esclusiva doveva concludersi il 24 aprile ma poi i tedeschi avevano chiesto una breve proroga, concessa dal Mef, azionista unico di Ita. Data la complessità del dossier è probabile che la firma slitti alla settimana prossima. Il «focus è sul prezzo» ma «l’operazione nella sua struttura è definita», è stato spiegato nei giorni scorsi dai vertici di Ita. Lufthansa punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40% di Ita per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro. Colonia ha poi l’opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef «successivamente» e salire così al 100% della newco.

