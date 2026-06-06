Nozze in riva al mare: amore e business 

Boom di matrimoni in spiaggia: una scelta inaspettata ma vincente per celebrare il proprio amore. Sulla Costa Verde di Arbus torna a farsi sentire il profumo dei fiori d’arancio: da gennaio 2025 ai giorni scorsi cinquanta coppie si sono scambiate le fedi a piedi nudi sulla sabbia, e 22 sono prenotate da qui a settembre. Sono sempre più i turisti che magari si sono conosciuti qui in vacanza e tornano per suggellare il loro legame, ma per la maggior parte almeno uno degli sposi è sardo. Le location più di tendenza hanno come sfondo l’orizzonte del mare, come i villaggi turistici di Pistis e di Portu Maga.

Gli sposi

Il desiderio delle nozze romantiche che fanno sognare sul litorale di Arbus, dove i fidanzati si sono conosciuti o innamorati dei luoghi attraverso internet o campagne promozionali, in questi anni ha interessato coppie da diverse regioni d’Italia e da Spagna, Germania e perfino Dubai. L’ultima coppia, lei veneta, Andrea Gioia Ottavian, lui sardo, Francesco Cugia, ha scelto la spiaggia di Pistis. «Un giorno», dice la sposa, «indimenticabile, con le nostre famiglie e tanti amici. Tutti insieme, in questo luogo magico, in questa terra che profuma di mare, tramonti e libertà. Perché è proprio vero: non c’è miglior cornice per un evento unico di un tramonto sardo, il profumo del mare e accanto le persone che amiamo».

Rete d’imprese

Soddisfatti gli operatori turistici. «La carta vincente», dice il titolare della struttura di Pistis, Cristiano Murgia, che da gennaio ha fatto il pienone con più nozze al giorno, «è frutto di una rete tra strutture ricettive. Non basta infatti addobbare la spiaggia per la cerimonia: gli sposi arrivano con familiari e amici, a volte soggiornano per una settimana e visitano altri paesi». Gigi Largiu, di Portu Maga, ricorda che «è indispensabile definire tutti i passaggi prima della realizzazione pratica dell’evento. Gli ingredienti di un matrimonio, sebbene civile, sono tanti, anche quando è una simulazione dopo la cerimonia religiosa».

Il Municipio

«Ci fa piacere», commenta il sindaco, Paolo Salis, che «in tanti scelgano le nostre spiagge per sposarsi: una testimonianza della vasta offerta di accoglienza e dei paesaggi unici. Inoltre è una splendida pubblicità per il territorio tutto l’anno». L’assessore al Turismo, William Collu, aggiunge che «il Comune si sta organizzando per un regalo nuziale, l’idea è un box regalo con materiale promozionale e oggetti artigianali». La consigliera di minoranza, Anita Tatti, ripercorre gli anni dalla nascita del progetto:«Era il 2018: escludendo il periodo del Covid, le persone che oggi si sposano in riva al mare sono tante. Occorre rivedere le sedi istituzionali: molte non sono state rinnovate, ma ci sono altre richieste».

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