Nozze in Municipio, è vietato il lancio del riso 

Per la prima volta il Comune si dota di un regolamento che riguarda i matrimoni e le unioni civili, redatto recependo la legge nazionale. Sono due gli spazi al momento disponibili in Municipio: la sala giunta al primo piano e la sala consiliare al piano terra.

Ai futuri sposi è consentito arricchire con arredi e addobbi, a propria cura e spese, la sala prescelta: possono avere luogo anche dei brevi brindisi di auguri, all'interno o all'esterno delle sale, tutto andrà concordato prima, per iscritto, con l'ufficio di Stato civile. È vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti, palloncini o altro materiale all'interno della sala utilizzata e nel piazzale antistante il Municipio, pena una multa di 150 euro.

Non è escluso che vengano individuati altri luoghi, come il parco di Gliliacquas o, quando sarà ristrutturato, il sito di Santa Caterina, in cui potrà essere celebrata la cerimonia. Il regolamento stabilisce una serie di date, giorni festivi, nelle quali non è possibile celebrare la cerimonia che è gratuita per i residenti a Elmas che scelgono di sposarsi in un orario in cui il personale comunale è in servizio.

Non è escluso che matrimoni e unioni civili si celebrino anche in orari in cui il Municipio sarebbe chiuso, per esempio il sabato sera, ma in questo caso si dovrà pagare una tariffa che verrà decisa con delibera della giunta di Maria Laura Orrù. (ca. mu.)

