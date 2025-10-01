Nozze imposte, picchiata e drogata: arrestati i genitori 

Rimini. Hanno chiamato operazione “Saman 2” la delicata indagine dei carabinieri che ha portato alla liberazione di una 20enne costretta con la violenza a sposare un uomo in Bangladesh. Ai domiciliari la madre, 42 anni, e il padre, 55, accusati di maltrattamento in famiglia e costrizione e induzione al matrimonio. La giovane, arrivata in Italia a 7 anni, a dicembre 2024 era stata costretta a un viaggio in Bangladesh dove le avevano combinato l’appuntamento con l’uomo, di 10 anni più grande. Innamorata di un 23enne connazionale residente a Forlì, la ragazza si era più volte rifiutata ma una volta giunta a Dacca i parenti le avevano sottratto i documenti e la carta di credito. «Se non ti sposi, mi suicido», le diceva il padre che poi suggeriva alla madre di legarla al letto e romperle braccia e gambe per non farla scappare. «Sei una poco di buono, ci stai rovinando», le urlava la mamma. I parenti, zii e cugini, avevano contribuito a creare una pressione emotiva enorme e alla fine lei si era piegata. Costretta ad assumere sonniferi e farmaci per favorire la gravidanza, prendeva di nascosto un anticoncezionale. Grazie a un’amica aveva contattato il consultorio di Rimini e una volontaria di un centro antiviolenza. A quest’ultima aveva iniziato a raccontare via messaggio quello che le stavano facendo, documentando tutto con foto. Tre mesi dopo le nozze, viste le difficoltà di rimanere incinta della figlia, i genitori avevano acconsentito di tornare per un po' in Italia. E così ad aprile, quando la famiglia è atterrata a Bologna, la ragazza è stata presa in carico dai carabinieri e portata in una località segreta. All’arresto dei genitori si è arrivati solo martedì perché i reati più gravi erano stati commessi all’estero.

RIPRODUZIONE RISERVATA