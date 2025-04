Nozze d’oro con Sant’Efisio per la tracca di casa Ibba: «In memoria di nostro padre» 

In un terreno nelle campagne di Flumini, a pochi passi da via Dell’Autonomia, c’è un gran fermento. La famiglia Ibba, figli, nipoti e cugini, lavorano a pieno ritmo per preparare la grande tracca che la prossima settimana sfilerà in via Roma a Cagliari per la sagra di Sant’Efisio.

L’artefice di tutto questo, quest’anno, non c’è. Gigi Ibba, scomparso qualche settimana fa dopo una lunga malattia, sorride però da una grande foto sistemata nel magazzino, quasi a osservare il va e vieni incessante per sistemare tappeti, preparare la struttura, mettere le tovaglie di pizzo e gli attrezzi della tradizione contadina. Al suo posto ci sono i suoi due figli Michela e Roberto e i suoi adorati nipotini.

«Non abbiamo mai pensato nemmeno per un momento di non partecipare alla sfilata», dice Michela Ibba, «quando era ricoverato papà ce lo aveva detto “contattate Ottavio Nieddu per confermare che il nostro carro passerà” e noi saremo lì anche per lui». E questo sarà il 50esimo anno di partecipazione della famiglia Ibba alla sagra in onore del martire guerriero. «Io ero piccolissima quando partecipai per la prima volta», ricorda Michela. Con lei ci sono anche le nuove leve. Come Davide, 14 anni: «La prima volta che sono salito sul carro avevo 10 mesi» dice, «ed ero con mio zio Gigi. La cosa più bella è quando si sta tutti insieme e soprattutto il giorno prima quando mettiamo i fiori nel carro». E poi ci sono Eleonora e Mia, 9 anni, «l’unica cosa brutta è che ci dobbiamo alzare alle 4 del mattino, ma non vediamo l’ora di salire sulla tracca».

