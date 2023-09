Nozze copte per Zaki e Iskander In chiesa gli attivisti per i diritti 

IL CAIRO. Patrick Zaki si è sposato con Reny Iskander, sua compagna da quattro anni. La cerimonia si è svolta nella chiesa copta di San Marco nel quartiere di Heliopolis. Il laureato egiziano dell’Università di Bologna, graziato dopo un caso giudiziario di tre anni costruito per repimere la libertà di espressione, e Reny - anche lei già iscritta all’università bolognese - hanno seguito il lungo rito copto-ortodosso, connotato da canti liturgici. Oltre ai genitori della sposa e dello sposo (papà George e mamma Hala) e alla sorella di Patrick, Marise, in chiesa erano presenti fra gli altri la sua avvocata principale, Hoda Nasrallah, e diversi militanti per la difesa dei diritti umani in Egitto tra cui Ahmed Douma, come Patrick graziato quest’estate dal presidente egiziano Al-Sisi. Presenti anche altri noti attivisti per i diritti umani come Hossam Bahgat, fondatore dell'Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr), l’ong per cui lavora Zaki, e Lina Attalah, direttrice di Mada Masr, il giornale on-line a lungo principale fonte di informazione indipendente che ora vede il proprio sito sia oscurato. Presente anche Ahmed Harara, il medico che perse entrambi gli occhi per colpi sparati dalla polizia in due diverse manifestazioni del gennaio e novembre 2011 durante la prima rivoluzione egiziana, quella che spodestò Hosni Mubarak.

