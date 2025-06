Nozze Bezos-Sanchez, vip e tensioni in laguna  

Venezia. Con il primo, blindatissimo, mega party riservato a pochi famosi privilegiati, Venezia diventa la succursale di Hollywood. I personaggi del jet set arrivano uno dietro l’altro nella città lagunare per l’avvio ufficiale della tre giorni di festeggiamenti per le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che si diranno “sì” oggi pomeriggio nell’isola di San Giorgio, tra le mura della blindata Fondazione Cini.

Gli sbarchi

Se le avanscoperte già da mercoledì sono state Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, e miliardari del calibro di Bill Miller e Shahid Khan - approdati con mega yacht da 60 metri in su - il grosso dei nomi dello star system è arrivato ieri: una vera e propria parata di nomi famosi, da Oprah Winfrey a Kim Kardashian, con madre, Kris Jenner, e sorella, Khloé, da Orlando Bloom (senza Kate Perry) a Bill Gates. Ieri sera il party di benvenuto per i circa 200 ospiti nel chiostro della chiesa in campo della Madonna dell'Orto, impacchettato con teli anti-zoom e protetto da una zona rossa di security.

La manifestazione

In attesa delle foto, a tenere banco è stata ancora una volta la nuova protesta contro Mr. Amazon in piazza San Marco. Questa volta meno pacifica di quelle che l'avevano preceduta.

È iniziata come un flash-mob, con una ventina di attivisti schierati davanti alla Basilica, che innalzavano cartelli a mo’ di banconote e slogan contro il miliardario americano e inneggianti alla pace a Gaza. Due persone vestite da sposi sono salite su un piedistallo, mentre una ragazza e un ragazzo hanno cercato di arrampicarsi su due dei pili portabandiera davanti alla chiesa. Sono stati tutti fermati e identificati dalle forze dell'ordine.

Le cifre

Intanto si sprecano le news sul costo della wedding-festa - chi dice 10 chi ipotizza 30 milioni - che in ogni caso intaccherebbero il patrimonio del terzo uomo più ricco del mondo, stando ai dati di Forbes, dello 0,01%. Per contro, secondo stime del sito di informazione economica Fincelonge.com, le nozze potrebbero generare per Venezia un indotto diretto e indiretto vicino ai 40 milioni, tra hotel, ristorazione, logistica, servizi di lusso, per una ipotetica crescita del Pil turistico dello 0,3%.

RIPRODUZIONE RISERVATA