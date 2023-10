“Now And Then” A cantare è davvero John Lennon 

Quando la tecnologia aiuta la storia: rinasce così l'ultima canzone rimasta inedita dei Beatles, quella “Now And Then” - sarà svelata il 2 novembre al mondo - che nasce quando, alla fine degli anni '70, John Lennon registra una demo con voce e piano nella sua casa, il Dakota Building a New York. Accade poi che nel 1994 sua moglie, Yoko Ono, ha consegnato la registrazione a Paul, George e Ringo, assieme ad altre demo di John, “Free As A Bird e Real Love”, che sono state pubblicate come singoli nel 1995 e nel 1996, come parte del progetto “The Beatles Anthology”. Nel frattempo Paul, George e Ringo hanno anche registrato nuove parti e completato un primo mix di “Now And Then” con il produttore Jeff Lynne che però non vede mai la luce.

Adeso la nuova la tecnologia audio MAL ha fatto la magia. Oltre alla voce di John Lennon, “Now And Then” contiene la chitarra elettrica e acustica registrata nel 1995 da George, una nuova parte di batteria di Ringo e il basso, la chitarra e il piano di Paul, che si accorda alla suonata originale di John. «Ed eccola lì, la voce di John, chiara e limpida. È molto emozionante», racconta Paul.

