Novità nell’opposizione: Bacchis subentra a Murgia 

C’è il l’omaggio al grande Gigi Riva in consiglio comunale, con una sciarpa ed un capellino rossoblù ad impreziosire le bancate centrali. Dopo il minuto di silenzio si è poi passati ai lavori con la surroga di Duilio Murgia, consigliere di minoranza di “Noi per Domusnovas” dimessosi l’11 gennaio. Gli è subentrato il 48 enne Luigi Bacchis, presidente regionale dell’Anildd e vice regionale di Sardegna Accessibile, già assessore in pazzato nell’esecutivo di Angelo Deidda.

Il consigliere si è detto «lieto di tornare tra i banchi del consiglio per contribuire a fare il bene del paese». Prima della surroga la sindaca Isangela Mascia ha annunciato le dimissioni del presidente della controllata Domuservizi Srl Gianfranco Sorgia: nessun mal di pancia, aveva già spiegato in precedenza la sindaca: «Sorgia ha lasciato il posto perché è vicino alla pensione». Il nuovo presidente sarà selezionato tramite bando. Saltano poi 3 temi per refusi e mancanza di allegati. Con due astensioni passa invece la modifica al piano triennale dei lavori pubblici che prende atto di finanziamenti giunti per un totale di 1,7 milioni.

Anna Maria Di Romano della minoranza ha chiesto conto di un mutuo da 300 mila euro: «Serve ad integrare i 700 mila avuti per l’impianto sportivo Paolo Putzolu ma forse attingeremo ad altri fondi», ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba. Maria Giovanna Carta è tornata a lamentarsi degli atti ricevuti in ritardo, strappando la promessa alla sindaca di cambiare il regolamento comunale.

