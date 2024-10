Novità nella Pro Loco: Secci al posto di Spano 

Nuovo ingresso nel direttivo della Pro Loco dopo le dimissioni di Carlo Spano dovute a motivi di salute e che giungono dopo tanti anni di impegno e di passione. Ora nel ruolo di segretaria è subentrata Rinella Secci, consigliera comunale uscente e l’intenzione è di lavorare con entusiasmo nel gruppo dei volontari della Pro Loco come. «Secci - sottolinea la presidente Antonella Caboni – ha affiancato spesso il nostro direttivo, collaborando attivamente durante eventi e manifestazioni. Siamo felici della sua elezione che consegna una maggioranza al femminile al nostro direttivo. Le porte della nostra associazione sono sempre aperte a tutti e abbiamo bisogno di giovani che abbiano voglia di fare».

È entusiasta Rinella Secci: «La decisione è stata meditata perché l’impegno sarà sicuramente tanto ma, dopo l’esperienza vissuta in Pro Loco negli ultimi anni come rappresentante dell’amministrazione, ho voluto ancora una volta mettermi a disposizione della comunità, entrando a far parte di un gruppo dinamico che ha tanta voglia di fare bene». Intanto la Pro Loco è già al lavoro per l’organizzazione della mostra regionale dello zafferano che si terrà il 9 e 10 novembre. (g. pit.)

