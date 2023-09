Novità nel servizio di raccolta dei rifiuti  

Raccolta differenziata, si cambia. Il nuovo servizi partirtà tra breve, quando il paese potrà contare sul sostegno dell’Unione dei Comuni “Metalla e il mare”. «Finalmente abbiamo colmato le grosse lacune che giornalmente presentava il vecchio servizio – commenta il sindaco Antonello Cani – vorrei ringraziare il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Sasha Sais per la sensibilità dimostrata fin dalla sua elezione e soprattutto la giusta attenzione che ha dimostrato nei confronti del nostro paese». Il Comune presto verrà dotato di nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti. «Aì presidente Sais – continua il primo cittadino – il funzionario del nostro Comune ha illustrato i problemi e le criticità del servizio presenti in paese. Il comune di Narcao stava tamponando da tempo il disservizio dell'Unione dei comuni con il proprio personale, che ovviamente veniva spostato da altri servizi essenziali. Nel giro di pochissimo tempo si è passati dalle parole ai fatti». Il 26 settembre è stata adottata la delibera del consiglio di amministrazione, il Comune di Narcao avrà tre operai dell’Unione e tre mezzi nuovi visto che quelli attualmente in uso non sono più efficienti ed hanno costi alti di manutenzione.

