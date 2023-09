Novità in via Cadello: strisce pedonali rialzate e più sicure  

Via Cadello a breve avrà le sue strisce pedonali rialzate. I cantieri sono già stati allestiti in due punti di una strada teatro, in passato, di troppe tragedie. «I lavori non dureranno molto. Gli attraversamenti avranno le caratteristiche di quelli già realizzati in altri punti della città», sottolinea l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu. Questione di pochi giorni, una settimana, e sarà tutto concluso. Inevitabile qualche piccolo disagio perché le aree del cantiere riducono leggermente una delle due corsie e quando gli operai dovranno sistemare gli attraversamenti in tutta la strada ci potranno essere altri problemi al traffico.

Gli appelli

Da oltre un anno le proteste per i mancati interventi di messa in sicurezza di via Cadello andavano avanti in attesa di una decisione. Più volte il Comune ha parlato di interventi imminenti. E da due giorni sono spuntati i cantieri in corrispondenza delle strisce pedonali proprio davanti all’ingresso dei parcheggi del parco di Monte Claro (nel punto in cui un anno e mezzo fa c’è stata la tragica morte del piccolo Daniele, investito sul proprio passeggino e ucciso da uno scooter) e nel tratto più avanti, in direzione Pirri. L’amministrazione aveva parlato di diverse possibili soluzioni e di studi anche sui flussi di traffico e sulle conseguenze degli interventi sulla viabilità. Ora il via libera per la costruzione delle strisce pedonali rialzate. Obiettivo: ridurre la velocità di auto e moto per consentire ai pedoni di attraversare la strada.

Più sicurezza

Soddisfatta l’associazione ciclo ambientalista della Fiab Cagliari. «Finalmente in via Cadello ci sarà più sicurezza». Proprio la Fiab, il 6 febbraio 2022, aveva organizzato una manifestazione in via Cadello per chiedere «maggiore sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada in seguito alla tragica morte del bambino di quindici mesi investito e ucciso sulle strisce pedonali da uno scooter». A distanza di un anno e mezzo ecco l’avvio dei lavori «per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati». L’associazione aggiunge: «Ora non ci resta che sperare che si proceda con la realizzazione delle piste ciclabili, come previsto dalla delibera di giunta del 7 luglio 2023 per mezzo della quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativa al rafforzamento delle ciclovie urbane. Restringimenti della carreggiata, rotatorie, semafori pedonali ed elementi di moderazione del traffico rappresentano soluzioni valide che scoraggiano le persone alla guida di autoveicoli e motocicli di premere sull'acceleratore». (m. v.)

