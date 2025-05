Novità in Giunta, si dimette Sanna 

Nuovo rimpasto nella giunta comunale Questa volta, il “cambio di guardia” è arrivato tramite la lettera di dimissioni dell’assessora alla Cultura, Claudia Sanna che stando alle indiscrezioni dovrebbe essere sostituita dalla consigliera Carlotta Scema. «Sono stati sette anni meravigliosi, vissuti con entusiasmo e dedizione – si legge nella lettera della Sanna indirizzata alla cittadinanza –. Oggi, però, si apre una nuova fase, perché il gruppo politico “Mauro Usai Sindaco”, a cui appartengo, mi ha chiesto di impiegare l’esperienza acquisita in questi anni in un altro ambito: coadiuvare, in qualità di collaboratrice, l’impegno politico e legislativo del nostro consigliere regionale, l’onorevole Alessandro Pilurzu».

Il rimpasto

La voce del cambio nell’assessorato alla Cultura girava già da qualche giorno. «Mi sono resa disponibile a una successione in giunta, in quanto la nuova esperienza che mi appresto a intraprendere mi dà la possibilità di continuare a lavorare per la città e per il territorio – dichiara Sanna –. È un’opportunità di crescita e di nuovi stimoli, ma anche l’occasione per arricchire il mio bagaglio, costruito in questi sette anni, con tutti quegli aspetti più ampi che riguardano la dimensione legislativa della macchina amministrativa. Non nego di comprendere perfettamente come chi si misura con il voto dei cittadini desideri anche cimentarsi nel ruolo di assessore: per questo ho trovato, in questo nuovo percorso, una valida motivazione per lasciare quello da assessora».

Alessandro Pilurzu

«Sono contento di avere una persona di totale fiducia quale è Claudia Sanna – sottolinea Alessandro Pilurzu – al mio fianco in questa esperienza: è il naturale proseguimento del percorso avviato assieme nel 2018. Ringrazio Claudia per i sette anni di lavoro come assessora a Iglesias e le rivolgo i migliori auguri per il nuovo incarico che affronteremo insieme» Ringraziamenti anche da parte del sindaco Mauro Usai «Il suo operato ha rispecchiato pienamente l’indirizzo amministrativo tracciato fin dal 2018. Gran parte dell’immagine positiva che Iglesias ha trasmesso è merito del suo lavoro».La nomina del nuovo assessore che subentrerà a Claudia Sanna dovrebbe arrivare entro questa mattina. Numerose voci indicano come favorita l’attuale consigliera Carlotta Scema, ma dagli ambienti del Comune tutto tace. Stesso discorso vale per Ubaldo Scanu, che secondo indiscrezioni, potrebbe rientrare nel consiglio comunale al posto dell’assessore o assessora che verrà nominato.

