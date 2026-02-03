«Novità importanti per la terapia» 

«La malattia di Alzheimer è la più frequente forma di demenza e rappresenta una delle priorità mondiali di salute pubblica in termini epidemiologici (circa 600.000 affetti in Italia) e di carico socio-assistenziale», sottolinea Gianluca Floris, neurologo della Neurologia e del Centro per disturbi cognitivi e le demenze del Policlinico Duilio Casula dell’AOU di Cagliari: «Si caratterizza per una perdita progressiva di funzioni cognitive quali la capacità di memoria e apprendimento, le abilità visuo-spaziali, di linguaggio e organizzative».

«Negli ultimi anni sono emerse importanti novità riguardanti le possibilità di prevenzione, diagnosi e terapia», mette in evidenza il medico: «Il decorso di questa patologia è lento e progressivo con una lunga fase prima dell’esordio dei sintomi, una fase iniziale di lievi disturbi cognitivi e solo in seguito una progressiva perdita di autonomie. La novità principale ha riguardato la maggiore disponibilità di esami correlati ai processi di malattia che permettono una diagnosi sempre più precoce e precisa. Vi è stato un netto miglioramento dello sviluppo di esami specifici liquorali, radiologici e di medicina nucleare (studio PET)».

«La nuova frontiera molto vicina all’applicazione clinica è quella dei biomarker plasmatici», spiega Floris: «Sarà possibile a breve l’utilizzo di esami ematici per una diagnosi accurata. Si tratta di un’importante novità rispetto all’utilizzo di esami costosi e invasivi. Rimane fondamentale comunque per la diagnosi l’accesso preliminare ai centri dedicati e solo dopo uno studio clinico preciso la prescrizione degli accertamenti necessari».

«Dopo anni di sperimentazioni dall’esito negativo», tiene a specificare lo specialista, «nel 2025 vi è stata l’approvazione anche in Europa da parte dell’EMA (European Medicines Agency) di due nuovi farmaci (Lecanemab e Donanemab), anticorpi monoclonali che agiscono su uno dei principali e precoci meccanismi di malattia: la deposizione di placche di amiloide. Siamo in attesa del pronunciamento delle autorità regolatorie italiane sull’utilizzo in Italia di queste terapie. Questi farmaci possono però essere utilizzati solo nella fase iniziale di malattia, non arrestano la patologia ma ne rallentano la progressione, per ora di circa 6 mesi all’interno di studi clinici di 18 mesi (siamo in attesa dei risultati su promettenti effetti a più lungo termine), e necessitano di un’accurata selezione dei pazienti e di una complessa gestione in strutture dedicate».