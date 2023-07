Novità e rimescolamenti dall’Eccellenza alla Terza 

Per il calcio dilettantistico sardo l’anno che verrà, anzi la stagione agonistica, porterà con sé diverse novità: numero di squadre, numero di gironi e relativi partecipanti. Dall’Eccellenza in giù, passando per la Promozione e arrivando sino alla Terza categoria, la Federazione è alle prese col rebus composizione e mettere tutte le caselle (leggi club) al posto giusto richiede una mole di lavoro non indifferente. Ci sarebbe il tempo necessario, perché i tornei cominceranno non prima di settembre, e inoltre il primo passaggio è l’iscrizione delle società, con le domande da presentare entro il 21 luglio (il 15 settembre per la Terza categoria e l’Eccellenza femminile). Poi seguiranno ulteriori adempimenti e nel frattempo la Figc lavorerà sulla composizione dei gironi, nella speranza che nessuna squadra rinunci.

Numero dispari

Il massimo torneo regionale al momento è composto da 17 squadre: l’Ilvamaddalena, appena retrocessa dalla Serie D (con la speranza di tornarvi tramite ripescaggio), il Barisardo, il Tempio e il Villasimius (neo promosse) e poi i club che già ne facevano parte nella stagione terminata qualche mese fa (Bosa, Carbonia, Calangianus, Ferrini, Ghilarza, Iglesias, Li Punti, Ossese, Sant’Elena, San Teodoro, Taloro, Tharros e Villacidrese). Dunque in base allo schema attuale, che potrebbe subire modifiche, ogni domenica si giocheranno otto partite e un club osserverà un turno di riposo.

Due gironi

In Promozione sono 36 le squadre ai blocchi di partenza, sei in meno rispetto al 2022/23. Così se nella stagione appena terminata il torneo era stato suddiviso in tre gironi da 14 club ciascuno, quest’anno pare si stia pensando di ridurre a due i gironi (ognuno con 18 formazioni) tornando all’antico con la suddivisione geografica nord-sud. Ne faranno parte le retrocesse dall’Eccellenza (Arbus, Lanusei, Monastir, Nuorese), le promosse dalla Prima categoria (Alghero, Calcio Pirri, Gialeto, Ovodda, Tuttavista) e chi già ne faceva parte (Abbasanta, Arborea, Atletico Cagliari, Bonorva, Tortolì, Castiadas, Coghinas, Cus Cagliari, Fonni, Gonnosfanadiga, Guspini, Idolo, Lanteri, Luogosanto, Macomerese, Orrolese, Porto Torres, Posada, Santa Giusta, Sennori, Selargius, Siniscola, Stintino, Terralba Bellu, Usinese, Verde Isola, Villamassargia). Diversi i club gloriosi che puntano a risalire, tanti i talenti pronti a esplodere.

Categorie inferiori

Scendendo un ulteriore gradino ecco la Prima categoria, che passa da 69 a 63 squadre e potrebbe vedersi ridurre il numero di gironi da cinque a quattro. In Seconda categoria i club che hanno diritto a partecipare al torneo sono ben 92, quelli che potranno prendere parte alla Terza si fermano a 88. In totale i tre livelli base del calcio regionale, animati dalla pura passione, mettono assieme 243 squadre: un numero che ben rappresenta l’amore per questo sport e la relativa, alta importanza rivestita da queste categorie.

Le donne

Infine, non certo per importanza (anzi), c’è il calcio femminile, in continua crescita. Lontani i fasti della grande Torres, capace di vincere diversi scudetti prima dell’arrivo del professionismo (oggi le rossoblù sono in Serie B), attualmente il movimento vede cinque squadre in Eccellenza: il Su Planu (retrocesso dalla Serie C), la Torres B (fuori classifica), il Cagliari, il Caprera e il Maracalagonis, con la speranza e la possibilità che altri club facciano la loro comparsa sul panorama regionale.

