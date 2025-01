Novità e conferme: valzer dei dirigenti 

Per qualcuno (Alessandro Cossa) è anche un ritorno. Per qualcun altro (Daniele Olla) una (ri)conferma. Per altri, invece (Paolo Pani), una novità. Cambia l’assetto organizzativo del Comune: da ieri è operativa la nuova macrostruttura voluta dal sindaco Massimo Zedda che nell’ottica di «attuare una maggiore rispondenza tra deleghe politiche e articolazione della struttura burocratica» dà vita a un “valzer” dei dirigenti comunali.

Gianbattista Marotto oltre a mantenere l’interim della Polizia locale ha adesso la gestione del Personale (delega del sindaco). La casella lasciata scoperta da Marotto, l’Igiene del suolo e decoro urbano va a Paolo Pani che lascia i Lavori pubblici, oggi Opere pubbliche a Daniele Olla che mantiene mobilità, infrastrutture viarie e reti. Alessandro Cossa resta alle Attività produttive ma ottiene anche l’interim al Gabinetto del sindaco (incarico già ricoperto in passato). Pierpaolo Piastra lascia il servizio appalti (entra Teresa Carboni) e va alla manutenzione del patrimonio e servizi tecnologici. Novità anche alle Politiche sociali dove arriva Illena Sacconi. Conferme per Claudia Madeddu (Servizi demografici), Marco Zedda (Sport, cultura, spettacolo e turismo), Manuela Atzeni (Istruzione), Salvatore Farci (Urbanistica), Fabrizio Porcedda (Edilizia privata e, ora, l’interim al Verde), Francesca Frau (Avvocatura). ( ma. mad. )

