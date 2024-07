Novità con il bando «Miglioreremo l’intero servizio»  

Miracoli non potrà farne, evidentemente. E non solo perché è arrivata alla guida dell’ecologia urbana da appena 48 ore. Servirà più senso civico per evitare di vedere in futuro le discariche in città. Ma un netto miglioramento, quello sì.

«Premesso che già l’appalto in corso prevede un servizio giornaliero di ritiro dei rifiuti abbandonati entro le 24 ore dalla segnalazione dei cittadini o della stessa amministrazione», spiega l’assessora Luisa Giua Marassi, «sono allo studio miglioramenti e correttivi che potranno essere apportati nel nuovo servizio alla luce delle linee di indirizzo politico che intendiamo dare come Giunta, con l’indispensabile coinvolgimento del Consiglio comunale. Faremo tutto quanto possibile per risolvere le criticità». Stesso discorso per il lavaggio delle strade, altro nervo scoperto di Cagliari e altra priorità indicata dall’amministrazione: «Questo servizio già oggi viene effettuato con frequenza settimanale in tutte le piazze principali, nelle aree dei mercati, nel sagrato di Bonaria, in tutti i portici», precisa ancora l’assessora, «Abbiamo le idee chiare e il nostro intendimento è quello di migliorare il servizio, compreso quello del lavaggio, sotto ogni profilo». ( ma. mad. )

